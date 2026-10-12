“El Cabra”, de la Mara 18, detenido en Tabasco, confirmó García Harfuch

Oscar Ariel Jiménez Avelar, alias “El Cabra”, identificado como líder de la organización criminal “Mara 18” y un objetivo prioritario para autoridades de El Salvador, fue detenido en Villahermosa, Tabasco, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario federal destacó que Jiménez Avelar cuenta con una orden de aprehensión, por su participación en homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo.

En Villahermosa, Tabasco, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y autoridades estatales detuvieron a Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Mara 18” y objetivo de las autoridades de El Salvador.

“Cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo. Agradecemos al Gobierno de El Salvador el intercambio de información, así como al gobernador @TabascoJavier y a las autoridades de Tabasco su colaboración para concretar esta detención”, escribió García Harfuch en su agradecimiento al gobernador de Tabasco, Javier May.

El Gabinete de Seguridad informó que en la detención de El Cabra participaron elementos de las Secretarías de Marina-Armada de México (Marina), de la Defensa Nacional (Defensa), de la SSPC, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía de Tabasco.

Se destacó que Jímenez Avelar está vinculado con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación con al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo; al momento de su captura le aseguraron dosis de mariguana.

Cuenta con una orden de captura judicial vigente por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, emitida por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado del Departamento de Santa Ana, República de El Salvador.