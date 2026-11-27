La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la búsqueda de personas desaparecidas es una responsabilidad del Estado mexicano que no puede trasladarse a las familias, por lo que llamó a fortalecer la coordinación entre instituciones, compartir información y garantizar que cada desaparición sea investigada.

Durante las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Región Noreste, celebradas este viernes 27 de noviembre en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la funcionaria informó que el fortalecimiento de las herramientas de localización y la colaboración entre autoridades federales y estatales han permitido localizar a más de 18 mil 500 personas.

Rodríguez sostuvo que, desde el momento en que se reporta una desaparición, las instituciones deben actuar con rapidez y de manera coordinada, mediante el fortalecimiento de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) y de las capacidades forenses y de identificación humana.

"Son las autoridades las que debemos coordinarnos, compartir información y trabajar de manera conjunta. No podemos trasladar esa responsabilidad a las familias", expresó ante familiares y colectivos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí.

La secretaria explicó que estos encuentros también permiten revisar que cada caso cuente con una investigación, que existan planes de búsqueda y que los perfiles genéticos estén incorporados en las bases de datos correspondientes.

Asimismo, aseguró que el Gobierno de México mantendrá reuniones permanentes con familiares y madres buscadoras en distintas entidades del país, con el propósito de dar seguimiento a sus demandas y mejorar la respuesta institucional.

"Encontrar a las personas desaparecidas, esclarecer lo ocurrido y contribuir a que estos hechos no se repitan, es una responsabilidad que compartimos todas las instituciones del Estado mexicano", enfatizó.

FGR revisará investigaciones de desapariciones recientes y antiguas

Durante el encuentro, Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja en una reingeniería de su área especializada en personas desaparecidas para mejorar los resultados de las investigaciones.

Explicó que se desarrolla un plan estratégico diferenciado para atender tanto desapariciones recientes como casos de larga data, mediante la revisión integral de los expedientes y la actualización de sus respectivos planes de investigación.

La funcionaria aseguró que los cambios buscan mejorar la atención a las familias sin afectar las investigaciones ni los procedimientos que actualmente se encuentran en curso.

"Esta reingeniería tiene como único objetivo mejorar para ustedes porque nos han dicho que quieren mayores y mejores resultados y nosotros estamos aquí para trabajar para ustedes", señaló.

Por su parte, Israel Agüero Alegría, titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), presentó avances en la integración del Banco Nacional de Datos Forenses, los Registros Nacionales Forenses y el Diagnóstico Nacional de Capacidades Forenses.

Estas herramientas buscan facilitar el intercambio de información entre instituciones, realizar consultas automatizadas y detectar las necesidades de los servicios periciales en las distintas entidades del país.

Agüero destacó la importancia de evitar que los datos permanezcan aislados en las instituciones y conseguir que puedan aprovecharse de manera coordinada para contribuir a la localización e identificación de personas desaparecidas.

Fortalecerán investigaciones y capacidades forenses

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la estrategia institucional para atender las desapariciones se desarrolla sobre cuatro ejes: información e inteligencia, investigación, capacidades forenses y coordinación interinstitucional.

Entre las acciones anunciadas se encuentran el fortalecimiento de los registros nacionales, la interconexión de bases de datos y la implementación del Protocolo de Investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

También se contempla vincular el Banco Nacional de Datos Forenses con nuevas fuentes de información, modernizar los laboratorios de genética y desarrollar herramientas para analizar perfiles genéticos.

Godoy informó además sobre la construcción de dos centros médico-forenses federales para ampliar las capacidades de identificación humana, así como el nombramiento de Sol Salgado Ambros para fortalecer la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición y Búsqueda.

La FGR también instalará Módulos de Atención Social en las Fiscalías Federales del país, donde familiares y colectivos podrán recibir orientación y acompañamiento profesional sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México.

La fiscal general destacó que la identificación de una persona desaparecida representa mucho más que un resultado pericial, pues permite dar respuesta a las familias y contribuir al ejercicio de su derecho a conocer el paradero de sus seres queridos.

"Necesitamos todas las dependencias de gobierno, todos los niveles de gobierno, trabajar de una manera coordinada, porque este fenómeno requiere una respuesta de Estado", sostuvo.

Familias exigen resultados concretos en las búsquedas

Durante las mesas de diálogo, los familiares y colectivos plantearon la necesidad de destinar mayores recursos a las labores de búsqueda, fortalecer las investigaciones y garantizar que los compromisos institucionales se traduzcan en resultados verificables.

También solicitaron que cada expediente reciba atención integral y que las autoridades aprovechen la información disponible para avanzar en la localización de las personas desaparecidas.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reconoció que todavía existen desafíos importantes para atender esta problemática y planteó la necesidad de combinar la prevención del delito, la atención de las causas sociales y el acompañamiento a las familias.

En la reunión también participaron Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Martha Lidia Pérez Gumecindo, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; Jesús Eduardo Govea, fiscal general de Justicia de Tamaulipas, y Maximilian Murk, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México.