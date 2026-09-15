Buscan a "El Trompas", presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte 

Tras el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera en el estado de Morelos, nueva información sale a la luz pública, pues durante la tarde de este martes se informaron nuevos datos que permiten conocer más del agresor de la joven, quien ya es buscado por las autoridades.

De acuerdo a ABC Noticias, el agresor de Claudia es un hombre al que apodan “El Trompas”, quien anteriormente ya había sido grabado cometiendo robos en distintos comercios del municipio de Cuautla, Morelos.

En redes sociales se publicaron videos en el que se observa a “El Trompas” caminando en la vía pública y es posible observar la ropa que llevaba puesta: una playera blanca, bermudas de color claro y una mochila negra.

En un video captado a la 1:00 pm del sábado 12 de septiembre también se le observa presuntamente robando, en las imágenes se le observa con esta vestimenta.

Claudia había asistido este sábado a Cuautla a una feria de plantas medicinales e incluso los organizadores del evento le habían ofrecido hospedarse en la Casa de la Cultura, a lo cual ella accedió.

Durante la noche del sábado cuando ella regresaba a su hospedaje, fue asaltada a mano armada, presuntamente por “El Trompas”, quien la habría apuñalado.

Herida, Claudia tuvo tiempo de correr, pedir ayudar y resguardarse en la Casa de la Cultura, donde finalmente fue encontrada sin vida.

Algunos vecinos corrieron a su auxilio al escuchar los gritos de la joven e intentaron perseguir al agresor del a joven y, aunque fue imposible, lograron observar su ropa, la cual era de color blanco en la aparte de arriba y una mochila negra, lo cual coincide con la descripción de la vestimenta de “El Trompas”.

Ahora “El Trompas” se ha convertido en el principal sospechoso de las autoridades para esclarecer el feminicidio de la joven estudiante.