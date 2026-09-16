Evelyn Salgado encabeza Grito ante 10 mil personas en Guerrero

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la ceremonia del Grito de Independencia ante más de 10 mil personas reunidas en la Casa del Pueblo, donde llamó a reconocer a los pueblos indígenas y afroamericanos, así como a la justicia, la paz y la libertad, durante la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

La celebración comenzó desde las 18:00 horas con actividades culturales, danzas, presentaciones artísticas, juegos mecánicos, antojitos mexicanos y música en vivo, en un ambiente de convivencia familiar.

Desde el balcón del edificio central, la mandataria estatal, acompañada por el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, mandos de las Fuerzas Armadas y representantes de los poderes Legislativo y Judicial, realizó la tradicional arenga que fue respondida por los asistentes con los gritos de “¡Viva México!” y “¡Viva Guerrero!”, antes del toque de la campana y el ondeo de la Bandera Nacional.

La verbena continuó con las presentaciones musicales de Félix Salgado Jr., la Sonora Dinamita de Lucho Argain, Roberto Belester y un mariachi, mientras las familias disfrutaban de la gastronomía guerrerense.

La jornada concluyó con un espectáculo de drones que iluminó el cielo de Chilpancingo con figuras alusivas al orgullo guerrerense y mexicano, uno de los elementos distintivos de las celebraciones patrias impulsadas por la actual administración estatal.

Al evento también asistieron la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, e invitados especiales.