¿No te cayó la Pensión Bienestar? Esta es la razón

Los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y otros programas sociales deberán esperar un día más para recibir su depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026.

Este miércoles 16 de septiembre no habrá depósitos de los Programas para el Bienestar, debido a la suspensión de actividades con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de México.

La dispersión de recursos se realiza de manera escalonada, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

¿Por qué no depositarán la pensión hoy?

La Secretaría de Bienestar contempla una pausa en el calendario de pagos debido a que el 16 de septiembre es un día festivo oficial. Por esta razón, los beneficiarios que estaban esperando su depósito deberán considerar que la dispersión no se realizará durante esta jornada.

El calendario correspondiente al bimestre septiembre-octubre comenzó el 1 de septiembre y continuará después de esta pausa hasta completar los pagos programados, es decir, se reanudan este jueves 17 de septiembre de 2026.

Ese día corresponde el pago a los beneficiarios cuyo apellido paterno comienza con las letras N, Ñ y O.

A partir de entonces, el calendario continuará de la siguiente manera:

17 de septiembre: N, Ñ y O.

17 de septiembre: N, Ñ y O. 18 de septiembre: P y Q.

21 y 22 de septiembre: R.

23 de septiembre: S.

24 de septiembre: T, U y V.

25 de septiembre: W, X, Y y Z.

Con esto, la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre concluirá el viernes 25 de septiembre.

Cabe resaltar que para las personas adultas mayores, el apoyo correspondiente al bimestre septiembre-octubre es de 6 mil 400 pesos.

Además, durante este periodo se realizan los depósitos de otros programas sociales, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar y la pensión para personas con discapacidad, cuyos montos son diferentes.