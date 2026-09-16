Partido Verde destaca fiscalías especializadas tras 111 vinculaciones a proceso en Jalisco

El Partido Verde destacó la importancia de fortalecer las fiscalías especializadas en la investigación de delitos relacionados con la violencia de género, tras el reporte de autoridades de Jalisco que informó la vinculación a proceso de 111 presuntos agresores de mujeres durante la segunda mitad de agosto.

El organismo señaló que este resultado refleja la relevancia de contar con capacidades institucionales especializadas para mejorar la atención a las víctimas y avanzar en el combate a la impunidad.

Recordó que impulsó una reforma para que las fiscalías de las entidades federativas cuenten con áreas especializadas en la investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres, con personal capacitado y mecanismos específicos para atender este tipo de casos.

La modificación, derivada de una iniciativa presentada por el Partido Verde, fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2024.

En Jalisco, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia informó que integró 109 carpetas de investigación que derivaron en la apertura de procesos penales contra las personas señaladas por estos delitos.

Los casos corresponden a hechos registrados en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Puerto Vallarta y otras regiones del estado.

El Partido Verde sostuvo que fortalecer la especialización de las fiscalías contribuye a mejorar la investigación de estos delitos, brindar una atención más efectiva a las víctimas y facilitar su acceso a la justicia, además de reforzar la protección de las mujeres y combatir la impunidad.