Durazo conmemora junto a sonorenses el 216 aniversario de la Independencia

Las calles del Centro Histórico de Hermosillo lucieron llenas de familias sonorenses que se dieron cita la noche del 15 de septiembre para ser partícipes de la celebración por el 216 aniversario de la Independencia de México, ceremonia que fue encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien desde el balcón de Palacio de Gobierno dio el tradicional Grito de Independencia, enalteciendo a los héroes que nos dieron patria.

La plaza Zaragoza relució abarrotada de familias que acudieron a presenciar diferentes presentaciones artísticas y culturales que exaltaron el orgullo de ser mexicanos, y desde Salón Gobernadores, en compañía de su esposa, María del Rocío Chávez Murillo y de sus hijos María del Mar Durazo Chávez y Alfonso Durazo Chávez, el titular del Ejecutivo Estatal presenció la transmisión de la ceremonia que en Ciudad de México encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Posteriormente, el gobernador Durazo recibió la bandera de México por parte de la escolta integrada por elementos del 73 Batallón de Infantería para dirigirse al balcón, en donde entonó las arengas en conmemoración a uno de los acontecimientos por la libertad y la soberanía más importantes de la transformación de México, ocurrido en 1810.

Junto a miles de sonorenses que se congregaron para participar en los festejos patrios, el gobernador hizo una remembranza de los hombres y mujeres que encabezaron el inicio de la lucha por la libertad del pueblo de México.

“Sonorenses, viva la independencia nacional, vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria y libertad, viva Miguel Hidalgo, viva Josefa Ortiz Téllez Girón, viva José María Morelos y Pavón, viva Vicente Guerrero, viva Leona Vicario, viva Allende, viva Gertrudis Bocanegra, viva la grandeza de Sonora, viva la justicia social, vivan nuestros pueblos originarios, viva el tiempo de las mujeres, viva el Sonora profundo, viva la autodeterminación de los pueblos, viva nuestra soberanía, viva la transformación nacional, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, expresó el gobernador Alfonso Durazo.

A la par de presentaciones musicales que se desplegaron en el primer cuadro de la capital sonorense para disfrute de las y los sonorenses, se llevó a cabo también la presentación de un espectáculo de drones, que en conjunto engalanaron el cielo hermosillense con figuras alusivas al fervor patrio y al orgullo de ser sonorenses.