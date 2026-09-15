España advierte que Morelos es ‘zona de riesgo’ tras muerte de Claudia Tacoronte

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) de España señaló al estado de Morelos entre las zonas de riesgo para los ciudadanos españoles que viajen a México, debido al incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico y los secuestros. La advertencia, actualizada el 24 de julio de 2026, cobra especial relevancia después del asesinato de Claudia Tacoronte, la estudiante grancanaria de 21 años que se encontraba en el estado por un programa de intercambio universitario.

En sus recomendaciones de viaje para México, el Gobierno español advierte de que “el problema de inseguridad que afecta a México se materializa en una elevada incidencia de la delincuencia violenta”. Sobre Morelos, cuya capital es Cuernavaca, el documento es más concreto: “se asiste a un incremento de la violencia ligada al narcotráfico así como de secuestros”.

La recomendación oficial no tiene carácter vinculante, pero pide a los ciudadanos españoles que tengan previsto desplazarse por la entidad que extremen las precauciones, se informen previamente sobre las zonas que visitarán y eviten desplazamientos nocturnos fuera de lugares poblados.

El aviso también aconseja permanecer alerta ante “incidentes imprevistos” y desarrollar las actividades relacionadas con el viaje “sin aventurarse solo por lugares desconocidos”.

Advertencia de Exteriores coincide con el caso de Claudia

La alerta del MAEUEC vuelve a adquirir relevancia tras el crimen de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de la Universidad de Granada (UGR) que llegó a México para cursar un periodo de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La joven, de 21 años, llevaba aproximadamente un mes en México cuando fue asesinada en Cuautla. Según el relato difundido por su familia, un hombre intentó robarle el teléfono móvil, salió corriendo detrás de ella y la atacó con un arma blanca.

La Fiscalía de Morelos investiga la muerte como feminicidio.

El crimen provocó además una reacción inmediata de la Universidad de Granada, que decidió suspender la movilidad de estudiantes hacia la UAEM y ofrecer la posibilidad de reubicación a los alumnos que ya se encuentran en México.

La UGR cuenta durante este primer semestre con 17 estudiantes en otras universidades mexicanas, mientras que otros 24 tenían previsto incorporarse durante el curso. La institución ha señalado que quienes no se sientan seguros tras lo ocurrido podrán solicitar un cambio de universidad.

Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Cuautla. Especial

Laura Tacoronte cuestionó información sobre la seguridad

La decisión universitaria llega después de que Laura Tacoronte, hermana de Claudia, cuestionara públicamente las condiciones de seguridad que rodearon la estancia de la joven.

Su denuncia se difundió ampliamente en redes sociales y el vídeo en el que expuso sus dudas superó el medio millón de reproducciones. Laura planteó por qué nadie había advertido a su hermana de los antecedentes de violencia relacionados con estudiantes de la universidad.

Pero la repercusión de su mensaje también ha tenido un coste personal para ella.

Estoy muy agradecida con todo el mundo de corazón. Pero no me esperaba que llegara a tanta gente y esto me está resultando bastante violento”, explicó en otra publicación.

Laura también quiso evitar que sus palabras fueran interpretadas como un ataque contra México.

Tampoco quiero que mi vídeo se interprete como un ataque a México y a la gente de allí”, señaló. Según relató, Claudia estaba feliz en el país y se sentía arropada por las personas que había conocido durante su estancia.

Su reclamación apunta a otro lugar: que lo ocurrido sirva para exigir respuestas.

Quiero que esto sirva para algo. Para alzar la voz. Ponerlo todo patas arriba como habría hecho ella para hacer algo bonito”, escribió.

Morelos acumula casos de feminicidio

El contexto de violencia contra las mujeres en Morelos añade otra dimensión al caso. Durante los primeros siete meses de 2026, el estado registró al menos 21 feminicidios, de acuerdo con los datos citados en relación con la situación de seguridad de la entidad.

El caso de Claudia se suma además a los asesinatos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, vinculados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estos casos habían provocado protestas y paros estudiantiles para exigir mayores medidas de seguridad.

La sucesión de asesinatos ha colocado bajo escrutinio las condiciones en las que los estudiantes desarrollan sus actividades académicas en el estado.

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España también advierte sobre otros puntos de México

Morelos no es la única entidad incluida en las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores español. El aviso identifica distintos niveles de riesgo en estados como Sinaloa, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Guanajuato y Colima.

En Sinaloa, por ejemplo, España recomienda evitar la visita a Culiacán. También establece precauciones específicas para zonas de Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Coahuila, además de diferentes áreas fronterizas y carreteras.

El documento presta especial atención a determinados desplazamientos por carretera y menciona vías como Monterrey-Nuevo Laredo, Monterrey-Tampico, Monterrey-Reynosa y México-Querétaro-Celaya.

Para la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, Exteriores señala específicamente la existencia de reportes relacionados con asaltos, robo de vehículos y desapariciones.

En Ciudad de México, el Gobierno español recomienda igualmente mantener una vigilancia especial ante el incremento reciente de la inseguridad, particularmente en el transporte público y durante desplazamientos nocturnos por zonas poco frecuentadas o aisladas.