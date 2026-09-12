Mantienen vigilancia por avistamiento de pantera en Lerdo, Durango

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil se mantienen vigilantes luego del avistamiento de una pantera en Lerdo, Durango.

Fue a través de redes sociales y grupos de WhatsApp por donde se hizo el reporte, durante la noche del viernes, sobre la presencia del felino en calles de la colonia Villa Jardín, del municipio lagunero.

En las publicaciones se daba cuenta de que el animal había atacado a una persona, por lo que se mantenía un despliegue importante de elementos de las diferentes corporaciones.

Tras el reporte ciudadano, personal de Protección Civil y las áreas operativas de seguridad se trasladaron de manera inmediata al sector para verificar si se localizaba a la pantera.

Personal operativo realizó un recorrido y rastreó en la zona indicada, la búsqueda concluyó sin resultados positivos, sin localizar ninguna especie animal en el área.

Las autoridades municipales mantienen vigilancia y atención a los reportes ciudadanos. Protección Civil mantendrá vigilancia en la zona y áreas aledañas.