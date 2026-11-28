La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) mantiene un operativo de búsqueda y rescate para localizar a dos pescadores desaparecidos tras el hundimiento de la embarcación “Tiburón 18”, registrado a 85 kilómetros al noreste del puerto de Progreso, Yucatán.

En la embarcación viajaban 19 tripulantes, de los cuales 17 fueron rescatados con vida gracias a la intervención de autoridades estatales y de la comunidad pesquera de la región.

La emergencia fue reportada a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), lo que permitió al personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Yucalpetén establecer comunicación con uno de los tripulantes, quien confirmó el hundimiento.

Ante la situación, la Novena Zona Naval desplegó una embarcación de rescate tipo Defender, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán movilizó unidades marítimas y una aeronave para participar en el operativo.

Elementos de la corporación estatal lograron poner a salvo a 11 pescadores, mientras que otros seis fueron auxiliados por la tripulación de la embarcación pesquera “Gladiador”.

Los sobrevivientes fueron trasladados al puerto de San Crisanto, donde autoridades marítimas, personal médico y familiares aguardaban su llegada.

Desde las primeras horas de este sábado, elementos de la Armada de México reanudaron las labores de búsqueda en aguas cercanas a Telchac y San Crisanto, con el apoyo de buzos y personal de Sanidad Naval.

La Semar informó que mantiene comunicación con los familiares de los pescadores desaparecidos, a quienes proporciona información sobre el desarrollo de las operaciones.