Buscaban un tesoro y localizan cráneo humano en Cuencamé, Durango

Hombres que se encontraban buscando un tesoro que pertenece a uno de sus familiares se llevaron una sorpresa macabra en el municipio de Cuencamé, Durango.

Lo anterior al encontrar restos humanos en las comunidades de San Antonio del Ojo Seco y La Cuchilla del municipio lagunero de Cuencamé.

Fue el pasado 31 de agosto cuando tres personas buscaban el tesoro que supuestamente uno de sus familiares había dejado en ese lugar, pero al estar excavando encontraron un cráneo humano, siendo reportado el hecho a las autoridades.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al lugar para trasladar los restos al Servicio Médico Forense y realizar los estudios genéticos para determinar de ser posible la identidad y las causas de la muerte.

Sentencian a feminicida en Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango obtuvo sentencia condenatoria contra Marco Enrique Valenzuela Galindo, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de feminicidio, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Seferina Barrera Martínez, quien perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

De acuerdo con los hechos asentados en la carpeta de investigación, el 22 de junio de 2026, entre las 10:00 y las 12:00 horas, Marco Enrique se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Residencial El Campanario II, del municipio de Gómez Palacio, Durango, en compañía de Seferina.

En un momento determinado, ambos iniciaron una discusión, tras la cual Valenzuela Galindo agredió físicamente a la víctima con un objeto contundente y otro punzo penetrante, provocándole las lesiones que terminaron con su vida.

Una vez que el Agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos, inició la correspondiente carpeta de investigación y como resultado de las diligencias realizadas, elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) llevaron a cabo la detención de Marco Enrique Valenzuela Galindo.

Finalmente, mediante un procedimiento abreviado, el Juez de la Causa dictó sentencia condenatoria contra Marco Enrique, imponiéndole una pena de 39 años, 11 meses y 29 días de prisión, así como el pago de una multa por 337 mil 735 pesos y la cantidad de 1 millón 594 mil 728 pesos por concepto de reparación del daño.