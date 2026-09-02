¡Qué miedo! Pipa derrama ácido sulfúrico y lluvia genera reacción exotérmica

Una pipa de doble remolque volcó sobre la Carretera Federal México 2, tramo Imuris a Cananea, en Sonora, derramando mil 200 litros de ácido sulfúrico, confirmó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; aunque las autoridades liberaron el tránsito y afirmaron que el riesgo había sido controlado, una lluvia en la región serrana generó una reacción exotérmica que puso en riesgo a los viajeros que pasaron por el sitio.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas del martes 1 de septiembre, cuando el camión con doble cisterna volcó en el kilómetro 97.5 del tramo carretero Cananea-Ímuris, aproximadamente a 15 kilómetros de Cananea. De manera preliminar, se estima que aproximadamente 12 mil litros de ácido sulfúrico fueron derramados sobre la cinta asfáltica y alrededor de 200 metros lineales de suelo natural.

Debido a las condiciones del terreno, parte del material se desplazó hacia zonas de difícil acceso, por lo que se realizan las evaluaciones necesarias para determinar el alcance de la afectación ambiental y, en su caso, establecer las medidas de remediación correspondientes”, informó la Semarnat.

Pipa volcó y derramó ácido sulfúrico sobre la Carretera Federal México 2 Foto: Especial

La Unidad Estatal de Protección Civil informó a las 11:00 a.m. sobre la reapertura del tramo carretero, luego de que supuestamente había concluido con labores de control del derrame tóxico que generó el volcamiento.

Se recomienda a las y los conductores transitar con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de las autoridades”, dijo Protección Civil.

Pero la tarde del miércoles una tormenta azotó la región generando una reacción exotérmica de la sustancia química, que es cuando el ácido sulfúrico entra en contacto con el agua y libera una gran cantidad de calor de forma violenta, lo que puede provocar que el agua hierva al instante, salpique ácido corrosivo y genere una nube de humo tóxico.

El camión y la sobre cisterna son propiedad de la empresa Express Milac (Movimientos Industriales Logísticos de Alta Calidad S.A de C.V) y transportaba el ácido sulfúrico desde la planta de Fundición, ubicada en Nacozari, Sonora, con destino a la mina Cobre del Mayo, en Álamos, Sonora, informó la SEMARNAT, será la Procuraduría Federal del Medio Ambiente la agencia encargada de determinar el daño y las sanciones.