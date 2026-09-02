Ayúdanos a encontrar a Miguel Ángel Loyo, tiene cicatriz en el cuello

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Miguel Ángel Loyo Rodríguez, de 48 años, quien fue reportado como desaparecido el 1 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Miguel Ángel fue visto por última vez en Tecámac Centro, municipio de Tecámac, Estado de México. Desde entonces se desconoce su paradero.

Miguel Ángel mide 1.73 metros, pesa 91 kilogramos y es de complexión robusta. Tiene tez blanca, cara redonda, frente amplia y cabello corto color castaño claro.

Entre sus características físicas se encuentran ojos grandes color café claro, cejas semipobladas, nariz achatada, orejas medianas, boca grande, labios gruesos y pómulos prominentes. No tiene barba y presenta bigote grueso. Seña particular

La ficha señala como característica particular una cicatriz quirúrgica en el cuello de aproximadamente 10 centímetros. ¿Qué ropa llevaba?

Al momento de su desaparición, Miguel Ángel vestía:

Cangurera de piel negra

Tenis negros

Chaleco gris

Filipina negra

Pantalón quirúrgico negro

La Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México pide a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizarlo comunicarse a los teléfonos 800 509 09 27 y 800 216 03 61.

Cualquier dato puede ser importante. Si has visto a Miguel Ángel Loyo Rodríguez o tienes información sobre su posible paradero, comunícate con las autoridades y comparte su ficha de búsqueda.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Miguel Ángel Loyo Rodríguez, de 48 años, quien fue reportado como desaparecido el 1 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Miguel Ángel fue visto por última vez en Tecámac Centro, municipio de Tecámac, Estado de México. Desde entonces se desconoce su paradero.

Miguel Ángel mide 1.73 metros, pesa 91 kilogramos y es de complexión robusta. Tiene tez blanca, cara redonda, frente amplia y cabello corto color castaño claro.

Entre sus características físicas se encuentran ojos grandes color café claro, cejas semipobladas, nariz achatada, orejas medianas, boca grande, labios gruesos y pómulos prominentes. No tiene barba y presenta bigote grueso. Seña particular

La ficha señala como característica particular una cicatriz quirúrgica en el cuello de aproximadamente 10 centímetros. ¿Qué ropa llevaba?

Al momento de su desaparición, Miguel Ángel vestía:

Cangurera de piel negra

Tenis negros

Chaleco gris

Filipina negra

Pantalón quirúrgico negro

La Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México pide a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizarlo comunicarse a los teléfonos 800 509 09 27 y 800 216 03 61.

Cualquier dato puede ser importante. Si has visto a Miguel Ángel Loyo Rodríguez o tienes información sobre su posible paradero, comunícate con las autoridades y comparte su ficha de búsqueda.