Canciller Roberto Velasco visitará la República Popular China

El próximo 7 de septiembre, el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, realizará una visita de trabajo a la República Popular China, informó la Cancillería en su cuenta en la red social X.

En su agenda en China, el titular de la SRE se reunirá con su homólogo Wang Yi e inaugurará el Consulado de México en la ciudad de Chongqing.

Esta visita permitirá fortalecer el diálogo político y la agenda de cooperación entre ambos países”, destacó la dependencia en X.

En mayo pasado, el Embajador de China en México, Chen Daojiang, se reunió con el Canciller Velasco Álvarez.

En ese encuentro, el Embajador Chen afirmó que bajo el liderazgo de los mandatarios de ambos países, las relaciones entre China y México se han profundizado y se ha liberado continuamente el potencial de cooperación.