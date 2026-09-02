Aspirante al gobierno de BCS, con herencia política ligada al crimen organizado

Uno de los aspirantes a la gubernatura de Baja California Sur por el bloque Morena-PT-PVEM enfrenta una contienda marcada no sólo por su trayectoria política, sino también por el peso de un apellido que durante años ha ocupado espacios relevantes en la vida pública de la entidad y en diversas ocasiones ha sido vinculado con el crimen organizado.

Christian Agúndez Gómez es hijo del exgobernador Narciso Agúndez Montaño, cuya administración fue objeto de cuestionamientos tras autorizar la operación de un aeródromo privado vinculado con el empresario estadounidense Joseph Ángelo Bravo, ligado a la denominada “mafia de Las Vegas” condenado en Nevada por conspiración para traficar cocaína.

Con ese antecedente familiar como telón de fondo, Agúndez Gómez avanza en la disputa por la candidatura de la Cuarta Transformación al gobierno de Baja California Sur. Su aspiración rumbo a 2027, enfrenta distintos señalamientos, entre ellos presuntos vínculos con integrantes de cárteles de la droga.

A este escenario se suma un expediente privado de análisis de riesgo, fechado en agosto de 2026 que examinó la trayectoria patrimonial, empresarial, familiar, política y administrativa de Agúndez Gómez. El documento integra declaraciones patrimoniales, registros mercantiles, actas oficiales y distintas fuentes periodísticas.

A partir de esa información, se colocó al aspirante en la categoría “ROJO - NO APTO”, con evaluaciones bajas en tres rubros considerados centrales por sus analistas: integridad, resistencia a captura y defendibilidad.

El análisis revisó tres declaraciones de situación patrimonial presentadas por Christian Agúndez ante el Congreso de Baja California Sur, correspondientes al inicio de funciones en 2021 y modificaciones de 2022 y 2023. En el apartado “Participación en empresas, sociedades o asociaciones”, la respuesta asentada fue “NINGUNO”.

El contraste surge en el Registro Público de Comercio, donde aparece Agúndez Gómez como socio y administrador de Constructora Spacio Scala, S.A. de C.V., y Constructora y Edificaciones Cabeña, S. de R.L. de C.V., ambas constituidas desde 2006 y descritas en el análisis como vigentes cuando fueron presentadas las declaraciones.

El mismo expediente incorpora una nota aclaratoria fechada el 30 de octubre de 2021, en la que Agúndez reconoció haber omitido “de manera involuntaria” dos bienes inmuebles. Uno de ellos, una casa habitación, aparece registrado como una donación de su padre.

La historia de Agúndez Gómez con el ex asesor de Rocha Moya

Otro de los capítulos se concentra en las decisiones tomadas durante la administración de Agúndez Gómez al frente del Ayuntamiento de Los Cabos. Ya como presidente municipal, ratificó al hoy occiso (en su momento asesor del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya), Carlos Alberto Beltrán Olmeda como Oficial Mayor, un cargo estratégico por su relación con las adquisiciones y el manejo administrativo del gobierno local.

Beltrán Olmeda estaba relacionado con BOATIP de México, S.A. de C.V., empresa que posteriormente aparece en información financiera del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS) con un saldo registrado de 9 millones 550 mil pesos.

El dato adquiere relevancia porque Christian Agúndez había trabajado entre 2011 y 2015 como coordinador de Planeación en la Dirección de Obras del propio OOMSAPAS. Años después, ya desde la presidencia municipal, ratificó a Beltrán Olmeda como Oficial Mayor y, en octubre de 2025, BOATIP apareció en los registros financieros del organismo operador de agua.

La figura de Beltrán Olmeda cobró mayor notoriedad después de su desaparición en mayo de 2026. El expediente refiere que posteriormente fueron localizados restos humanos en una fosa clandestina en la zona de La Ballena, en Los Cabos.

Señalamientos con Los Beltrán Leyva

Otro de los puntos sensibles del expediente corresponde a versiones difundidas entre febrero y agosto de 2026 sobre una investigación de autoridades estadounidenses relacionada con presuntos vínculos de Christian Agúndez con integrantes de la delincuencia organizada.

Uno de los elementos utilizados para alimentar esa versión, es una mención realizada por Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, exintegrante de Los Beltrán Leyva y testigo cooperante de autoridades estadounidenses. De acuerdo con el material analizado, en un video se le atribuye una referencia a “Christian Agúndez y Carlos Beltrán”.

Christian Agúndez negó los señalamientos con un “No es cierto”, mientras el PT en Baja California Sur calificó las acusaciones como “fake news” y denunció la circulación de videos falsos creados mediante inteligencia artificial.

El apellido Agúndez ligado a la mafia de Las Vegas

El 9 de marzo de 2011, Excélsior publicó en su primera plana una investigación sobre el aeródromo privado “Las Arenas”, ubicado en Punta Arena de la Ventana, municipio de La Paz, Baja California Sur.

La información documentó que Narciso Agúndez Montaño (2005 y 2011), entonces gobernador de la entidad y padre de Christian Agúndez Gómez, participó el 26 de febrero de ese mismo año en la reinauguración de la terminal aérea.

Al día siguiente, Excélsior amplió la investigación con nuevos datos sobre la operación del aeródromo y las circunstancias que rodearon su reapertura. El caso colocó bajo escrutinio la actuación del gobierno estatal, particularmente por los antecedentes de Joseph Ángelo Bravo, empresario estadounidense relacionado con la terminal que fue condenado en Nevada, en 1994, a 87 meses de prisión por conspiración para traficar cocaína, además de recibir una multa de 25 mil dólares.

Pese a esos antecedentes, empresas vinculadas con el empresario obtuvieron la operación del aeródromo privado “Las Arenas”. La investigación publicada por Excélsior señaló que la concesión estuvo precedida por un decreto de expropiación de los terrenos, firmado el 11 de junio de 2010 por el entonces gobernador Narciso Agúndez Montaño.

La familia Agúndez dueña de BCS

El expediente privado de análisis de riesgo, identifica a Narciso Agúndez Gómez, hermano de Christian, como director general de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur.

Argelia María Agúndez Gómez, hermana del aspirante, aparece vinculada con la Secretaría de Planeación Urbana estatal y como copropietaria de Spacio Scala, empresa constructora cuyo dueño es Christian. Esta empresa ha sido señalada debido a esquemas de subcontratación en obras públicas estatales de alto perfil, como la pavimentación de la Calle Tamaral y otras obras en Los Cabos.

Sol Delgado Moreno, esposa del alcalde, Christian Agúndez Gómez, encabeza honorariamente el DIF de Los Cabos. El padre, Narciso Agúndez Montaño, conserva presencia como operador político.

De acuerdo con los resultados del análisis de riesgo, los integrantes de la familia Agúndez han ocupado o mantienen posiciones en áreas clave de la vida pública de Baja California Sur, lo que puede sacar ventaja en caso de que unos de sus integrantes sea gobernador.