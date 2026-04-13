Busca frenar el acoso: exabogado del caso "Tía Paty" lanza propuesta contra violencia digital

Monterrey, Nuevo León.- Para cerrar los vacíos legales que existen frente a las nuevas formas de violencia, el abogado José Ulises Treviño presentó una iniciativa para tipificar el acecho digital, así como la exposición ilícita y sistemática de la vida privada de las personas, en Nuevo León.

El litigante acudió a la Oficialía de Partes del Congreso estatal a presentar la iniciativa que plantea sanciones de 2 a 5 años de prisión y multas de 500 a 1.500 UMA´s.

El exabogado de Astrid "N", acusada de administrar la página "Tía Paty" que publicaba información para desacreditar a personas y luego exigía un monto económico para retirarla, dijo que busca que se puedan sancionar la vigilancia reiterada, el monitoreo constante y la difusión sistemática de información personal sin consentimiento.

"Vamos a presentar una iniciativa en cuanto al acecho digital y a la exposición ilícita y sistémica de la vida privada", señaló.

Expuso que esta ley hace falta desde hace años en la entidad porque solo se tiene legislación contra la pornografía o temas de índole sexual, pero nadie habla del desprestigio y el acoso digital.

"Hace falta un poquito de educación en cuanto a este tema de cómo se manejan las redes sociales", expuso.

Como acecho digital la iniciativa menciona la vigilancia o seguimiento reiterado mediante medios digitales sin consentimiento mientras que la exposición ilícita es la difusión sistemática de información privada sin interés público y con fines de hacer daño.

El litigante mencionó que una ley como está podría haber frenado lo que ocurrió con el caso "Tía Paty"que escaló hasta el tema de extorsión.

Treviño aclaró que la iniciativa reconoce el equilibrio entre libertad de expresión y protección de derechos, excluyendo el interés público legítimo.

Además, busca garantizar protección efectiva, certeza jurídica y actuación oportuna ante daños psicológicos y reputacionales.

El abogado acudió a presentar la iniciativa acompañado de Cuahtémoc Villarreal Cantú, ciudadano y víctima del fenómeno que se busca regular.