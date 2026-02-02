“Todos comentemos errores”: La Nicholette al reactivar sus redes sociales

La creadora de contenido conocida como “La Nicholette” reactivó sus redes sociales luego de haber sido privada de la libertad en Culiacán, Sinaloa, y posteriormente liberada por un grupo armado. A través de un mensaje difundido en sus historias, la joven aseguró que en los próximos días dará su versión de los hechos con el objetivo de cerrar este episodio de su vida y comenzar de nuevo.

El mensaje fue acompañado por una imagen con el fondo de una camioneta Tesla Cybertruck, similar a la que conducía cuando fue interceptada por hombres armados, vehículo que además registró el incidente mediante sus cámaras integradas.

En estos días saldré a contar lo que en verdad me pasó para ya dejar todo en el pasado”, escribió la influencer, quien también reveló que desde su liberación recibe amenazas constantes de personas que consideran que el secuestro fue falso. “Todos cometemos errores”, añadió en su publicación.

Nicole Pardo Molina, de 21 años de edad, fue interceptada por sujetos armados el martes 20 de enero en el sector de Isla Musalá, cuando circulaba a bordo de una Cybertruck color morada. Tras su desaparición, autoridades activaron los protocolos de búsqueda, mientras el caso generó amplia atención en redes sociales y medios locales.

Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como "La Nicholette"

Cuatro días después, la joven fue liberada sin presentar daños físicos visibles. De manera inesperada, arribó en un vehículo a la sindicatura de El Salado, comunidad de la que es originaria, donde sus familiares notificaron a las autoridades para detener la búsqueda oficial.

Posteriormente, fue vista en una iglesia de la localidad, donde agradeció a las personas que oraron por ella y aseguró que iniciaría una nueva etapa personal, mensaje que ahora retoma en su reciente reaparición digital.

El video filtrado y las declaraciones bajo presión

Antes de su liberación, circuló un video en redes sociales donde “La Nicholette” aparece leyendo un mensaje en el que afirma pertenecer a un grupo criminal y enumera supuestas actividades ilícitas. Usuarios señalaron que su tono de voz rígido y su lenguaje corporal eran distintos a los habituales, lo que generó sospechas de que el mensaje habría sido emitido bajo coerción.

En la grabación, la joven declara: “No estoy aquí por santa ni por casualidad”, y menciona presuntos vínculos con una facción criminal, además de acusaciones directas contra “La Mayiza”, a quienes responsabiliza de conflictos con “Los Chapitos”.

El mensaje también incluye señalamientos sobre supuestos sobornos, traslados logísticos y cobros en tiendas de Culiacán, así como un llamado para localizar a un menor de edad presuntamente privado de la libertad en 2025. Ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Investigación oficial sin detenidos ni responsables

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han atribuido formalmente el secuestro de Nicole Pardo a una organización criminal específica. Únicamente se confirmó la desactivación de la ficha de búsqueda, sin proporcionar mayores detalles sobre la investigación.

De manera extraoficial, y únicamente por el contenido del video difundido previo a su liberación, el caso ha sido relacionado con una célula afín a “Los Chapitos”, aunque no existe confirmación institucional que respalde esta versión.

En su más reciente publicación, “La Nicholette” cerró su mensaje con una postura conciliadora, dejando claro que su contenido en redes sociales tomará un rumbo distinto.

Déjenme ser, ahora me toca empezar de cero otra vez. Ustedes deciden quedarse a ver esta nueva etapa de mi vida o seguir echando hate”, concluyó.

El anuncio ha generado reacciones divididas entre usuarios que piden que se esclarezcan los hechos y quienes consideran que la joven tiene derecho a reconstruir su vida tras un episodio de violencia.

