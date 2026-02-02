General Trevilla Trejo toma protesta de nuevos mandos castrenses

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, tomó la protesta a tres nuevos mandos de la dependencia, entre ellos al general Enrique Martínez López, como nuevo subsecretario. También asumieron como nuevo oficial mayor de la Defensa el general Hernán Cortés Hernández, y como nuevo comandante de la Guardia Nacional, el general Guillermo Briseño Lobera.

Los ajustes en mandos de la Defensa se originaron por la salida de la Subsecretaría del general Enrique Covarrubias López, quien pasó a situación de retiro, debido a que en abril cumple 65 años. La Ceremonia de Toma de Protesta, Posesión al Cargo y Protesta de Bandera, al cargo correspondiente, se realizó en la Plaza de la Lealtad en la sede de la Defensa, en Lomas de Sotelo.

El general secretario Trevilla Trejo estuvo acompañado por el general piloto aviador Miguel Eduardo Hernández Velázquez, inspector y contralor general del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Estuvieron también el general Arturo Coronel Flores, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional; el general Francisco de Jesús Leana Ojeda, comandante del Ejército Mexicano, y el general piloto aviador Román Carmona Landa, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana.

En los tres casos se anunció que las designaciones se realizaron por disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que se asumieran los cargos a partir del 1 de febrero de este año; y se dio lectura a su hoja de servicio.

El general Trevilla Trejo tomó la protesta a cada nuevo funcionario de la Defensa, anunció al personal en la plaza que asumían los cargos correspondientes y posteriormente les tomó la protesta de bandera.

Tras estos actos, los generales Martínez López, Cortés Hernández y Briseño Lobera recibieron la salutación de los generales colaboradores en la Subsecretaría, en la Oficialía Mayor y en Guardia Nacional; para concluir el acto con la entonación del Himno Nacional.

