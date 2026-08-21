Del bote al buque: la transformación del huachicol en México

El robo de combustible en México, conocido como huachicol, pasó de las personas que usaban botes sucios y desvencijados para ahorrarse o ganarse unos cuantos pesos, al huachicol fiscal: una mezcla del crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco con pérdidas por más de 170 mil millones de pesos al año, al menos desde 2023.

Los ejemplos más contundentes de está mutación son la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrida el 18 de enero de 2019 y el decomiso del buque Challenge Procyon, Nord Supreme, que fue descubierto en Altamira, Tamaulipas, el 19 de marzo de 2025.

En Tlahuelilpan un chorro de gasolina bañó a cientos de personas que robaban gasolina de un ducto propiedad de Pemex y se incendiaron hasta llegar a 138 muertos.

En Altamira, el buque de bandera de Singapur transportaba 10 millones de litros de diésel ilegal. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) apuntan a que, entre junio de 2023 y marzo de 2025, una red logró introducir al mercado mexicano unos 69 buques petroleros cargados con más de 564 millones de litros de diésel y gasolina.

Agentes aseguraron 23 contenedores, ocho de los cuales almacenaban cerca de 4 mil 200 litros de combustible presumiblemente ilegal. Especial

En esa red están ligada los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías, ambos exelementos de la Marina Armada de México —y sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda—, y otras 11 personas, ligadas, según las investigaciones federales, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Manuel Roberto Farías, que causó baja del servicio activo de la Armada de México, el 18 de diciembre de 2025, por no poder continuar con sus obligaciones Navales, está preso en Centro Federal de Readaptación Social número 1 El Altiplano, vinculado a proceso penal por delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Ilustración del el vicealmirante Manuel Roberto Farías Creada con IA

Fernando Farías, que causó baja del Servicio Activo de la Armada de Mexico, el 15 de abril de 2026 por haber sido declarado prófugo de la justicia militar, escapó de la justicia mexicana, pero fue detenido el 23 de abril de 2026 en Argentina a donde ingresó con un pasaporte de Guatemala, y estará de regresó en México, donde será juzgado, entre otras cosas por delincuencia organizada.

De acuerdo con investigaciones de la FGR, antes de huir de México, Fernando Farías se escondió en un rancho de Sonora.

El mayor auge entre 2018 y 2022

Por décadas el robo de combustible fue discreto, minúsculo: cubetas de gasolina ofrecidas a pie de carretera en puntos remotos donde no había en kilómetros una estación de servicio. Creció, evolucionó hacía mecanismos más especializados: colocación de válvulas en los ductos de Pemex. Y el robo creció exponencialmente.

El 20 de junio de 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe donde se asienta que el periodo de mayor auge del robo de combustible en México se registró entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de abril de 2022. Las pérdidas de Pemex, solamente entre 2021 y 2022, por este hecho fueron de 7 mil 499 millones de pesos, equivalente al presupuesto de 2025 para la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México que es de 7 mil 230 millones 988 mil pesos.

Toma clandestina en la localidad de Xolostitla de Morelos Foto: Especial

Hasta que el huachicol se convirtió en una empresa gigantesca no solamente en el trasiego de combustible, sino también en la construcción y operación de refinerías clandestinas, como las localizadas por la FGR en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Nuevo León.

Lo que descubrió el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en marzo de 2025 en Altamira destapó lo que se ha constituido como el caso más acabado de tráfico de combustible en detrimento de las finanzas pública y el mercado energético del país.

Además del boquete multimillonario en las finanzas públicas, dañó la imagen de la Marina y las aduanas; creó una reconfiguración de las formas de asociación de poder entre grupos empresariales, autoridades públicas y carteles del narcotráfico, en una reedición de la mafia del poder que nunca desapareció.

En esta trama están involucrados hasta este momento al menos 13 personas. Contra todas estas personas un juez libró órdenes de captura. Once ya fueron detenidos.

Fernando Farías será el personaje número 12 en ser detenido por autoridades mexicanas y solamente faltaría el capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz. De acuerdo con las investigaciones federales, fue quien envió sobornos de un millón 750 mil pesos a funcionarios de la aduana de Tampico por cada embarcación de huachicol que permitían descargar.

En 13 meses pasaron 31 buques

En las pesquisas de la FGR se estima que, entre abril de 2024 y marzo de 2025, en el puerto de en Altamira y Tampico se recibieron 31 buques con combustibles de contrabando.

A diferencia del ahora huachicol tradicional -que tenía un procedimiento de perforación física y sustracción directa de hidrocarburos en la red de ductos de Pemex-, el huachicol fiscal opera a través de sofisticados esquemas de contrabando transfronterizo, alteración de documentos aduanales, simulación de importaciones y evasión de impuestos.

El huachicol fiscal consiste en la introducción ilegal de petrolíferos —principalmente diésel y gasolinas de alto y bajo octanaje—, al territorio nacional sin realizar el pago correspondiente de las contribuciones fiscales aplicables, en particular el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Reproducir La Fiscalía General de la República desmanteló cuatro centros utilizados para el procesamiento ilícito de combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos.

Sin embargo, el huachicol fiscal no es solamente una evasión de impuestos. Es un fenómeno que impacta a la seguridad nacional, la estabilidad económica y la legitimidad institucional.

La delincuencia asociada al huachicol fiscal trasciende el fraude administrativo. Se convierte en una ramificación de delincuencia organizada transnacional de alto perfil.

Los beneficios de este negocio ilícito ha sido imán de estructuras empresariales corruptas como a carteles del narcotráfico, destacando el CJNG, según la FGR.

En esas indagatorias federales se establece que el CJNG utiliza empresas fachada, como Intanza S.A. de C.V. para la distribución del producto e imponen cobros de piso y peajes de hasta 1.75 millones de pesos por cada buque que atraca con diésel ilegal en los puertos mexicanos.

Para la operación ilícita, según la FGR, hay evidencias de falsificación de documentos, manipulación de sistemas informáticos aduanales, cooptación de inspectores marítimos y el ejercicio de la violencia destructiva.

Hubo un muerto por este caso

La prueba de la violencia ejercida en esta operación de huachicol fiscal fue el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar en Manzanillo, Colima, en noviembre de 2024, luego de denunciar ante las autoridades superiores los esquemas de corrupción que operaban en las aduanas marítimas.

Reproducir El exmandatario de Baja California está acusado de realizar grandes operaciones de contrabando de hidrocarburo a través de la empresa Ingemar S.A de C.V.

La defensa de Manuel Roberto Farías ha declarado públicamente que la investigación de la FGR que lo mantiene en prisión están viciadas de origen. Alude que así quedó demostrado en un video de redes sociales. Afirma ser víctima de una persecución política encaminada a encubrir a los verdaderos artífices intelectuales del esquema dentro del gobierno que antecedió al actual.

El mismo abogado defensor, Epigmenio Mendiata denunció que la FGR ha incurrido en violaciones al deber de lealtad procesal al negarse a entregar la carpeta de investigación completa (compuesta por más de 20 tomos), entregando copias con hasta un 50 por ciento del contenido testado o tachado bajo el argumento de “seguridad nacional”.

El exmando naval impugnó mediante un juicio de amparo su separación definitiva de la Semar. El argumento fue que se vulneró su presunción de inocencia al ser dado de baja de la Marina por “injustificadas ausencias laborales” derivadas de su reclusión preventiva y no por una sentencia penal condenatoria firme.

Mecanismos

Para desarrollar el huachicol fiscal se requiere poner en operación distintas modalidades de fraude aduanero y logístico.

Una de ellas es la subclasificación y alteración de fracciones arancelarias. Las investigaciones federales contemplan que este es el método de mayor escala e impacto financiero.

Detectaron que las redes de contrabando ingresan buques tanque o carrostanque de ferrocarril cargados de diésel o gasolina terminada, pero declaran la mercancía bajo la fracción arancelaria 38112107, correspondiente a “aditivos para aceites lubricantes”, o bien bajo denominaciones de alcoholes, químicos industriales y desechos petroquímicos.

Reproducir Durante recorridos de vigilancia, personal adscrito a la Quinta Región Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) con sede en Dos Bocas, Tabasco, detuvo a tres personas.

Mientras que la gasolina (fracción 27101209) y el diésel (fracción 27101910) están sujetos a elevadas cuotas de IEPS por litro, los aditivos e insumos químicos están exentos de dicho gravamen o pagan tasas arancelarias mínimas, lo que permite la evasión total del impuesto tributario.

Otra modalidad es la subdeclaración de volúmenes e importación por puntos ciegos. Esto consiste en declarar ante la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) un porcentaje mínimo del volumen real transportado.

Por ejemplo, en el transporte ferroviario, las organizaciones delictivas reportaban el ingreso de vagones con 10 mil litros de capacidad cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros, ingresando el 90 por ciento del producto de manera completamente clandestina con el contubernio de verificadores aduanales.

En el proceso de investigaciones de las autoridades se detecto que existe una simulación de operaciones y facturación fantasma. Esto es que en el mercado interno, el combustible de contrabando se inserta en la cadena de distribución formal mediante redes de empresas fachada que emiten comprobantes fiscales digitales (CFDI) falsos para simular la compra legal del producto o para lavar las ganancias ilícitas derivadas del margen de evasión.

También se pudo comprobar que como parte de estos mecanismos está la adulteración y modificación química. En distintos casos, el combustible importado de manera ilegal es mezclado con solventes o químicos de baja calidad para alterar su densidad y dificultar la identificación de su naturaleza real durante muestreos superficiales en aduanas, sitio toral en toda esta trama del huachicol fiscal, que con la entrega a México del contralmirante Fernando Farías se empezará a conocer una nueva historia de corrupción en

México.