Detienen en Jalisco a mujer acusada de matar a su pareja en Morelos

En colaboración con autoridades del estado de Jalisco, elementos de la Fiscalía de Morelos ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Maricela “N”, supuesta responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de un hombre.

De los hechos, se presume que el 17 de septiembre de 2019, tras una discusión con su pareja sentimental, ocurrida en el domicilio que compartían en Xoxocotla, Maricela “N” lo habría asesinado al provocarle la asfixia.

Los hechos fueron del conocimiento de la Fiscalía de Morelos por lo que un Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión contra la supuesta homicida; sin embargo, al tratar de ubicarla, se conoció que ya no se encontraba en territorio morelense.

Al continuar con la investigación, las autoridades ubicaron a la mujer en el municipio de San Gabriel Tepamal, Jalisco, por lo que solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado de aquella entidad, así, con el apoyo de dicha autoridad, se logró su detención.

Tras ser asegurada, Maricela “N” fue aprehendida y trasladada al estado de Morelos, en donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Detienen a sujeto por abuso sexual

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Regional Oriente ejecutaron en el municipio de Yecapixtla una orden de aprehensión en contra de Carlos Arturo “N”, por abuso sexual agravado en concurso real homogéneo, es decir, delito que cometió en distintas ocasiones contra una víctima.

De los hechos, el representante social de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Trata de Personas recibió la denuncia realizada por una persona cercana a la víctima, en la que estableció conocer que había sido violentada por dicho sujeto.

De los peritajes realizados se confirmó el delito, por lo que la investigación fue llevada ante un juez, autoridad que ordenó la aprehensión de Carlos Arturo “N”, siendo ubicado y asegurado por elementos de la AIC en la colonia Juan Morales de Yecapixtla.