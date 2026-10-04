Sonora alcanza récord histórico en exportaciones

Sonora alcanzó un récord histórico en exportaciones durante el segundo trimestre de 2026, al registrar 8 mil 524.9 millones de dólares, el monto trimestral más alto desde que se tiene registro, informó el Gobierno estatal.

Con este resultado, la entidad se ubicó en el octavo lugar nacional entre los estados con mayores exportaciones, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que las cifras reflejan la fortaleza productiva y la competitividad de Sonora, así como el crecimiento de sectores estratégicos que han permitido al estado ampliar su participación en los mercados internacionales.

“Sonora vive un momento de transformación económica que nos permite aprovechar nuestras ventajas competitivas y fortalecer sectores estratégicos. Este récord en exportaciones confirma la capacidad de nuestra gente y de nuestras empresas para competir exitosamente en los mercados internacionales”, señaló.

El secretario de Economía en Sonora, Roberto Gradillas Pineda, señaló que los resultados también son consecuencia de la estrategia implementada por la administración estatal para impulsar el desarrollo, atraer inversiones y fortalecer el crecimiento industrial, acompañado de la generación de nuevos empleos.

Entre las principales actividades exportadoras destacó la fabricación de equipo de transporte, que alcanzó 2 mil 325.8 millones de dólares, equivalente a 27.3 por ciento del total estatal.

Le siguió la minería de minerales metálicos y no metálicos, con mil 647.2 millones de dólares, que representó 19.3 por ciento de las exportaciones de Sonora.

Por su parte, la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición, componentes y accesorios electrónicos generó mil 251.2 millones de dólares, mientras que el sector agrícola registró exportaciones por 872 millones de dólares.

En conjunto, estas cuatro actividades concentraron aproximadamente 71.5 por ciento del total exportado por Sonora durante el segundo trimestre del año, lo que refleja el peso de la manufactura avanzada, la minería y el sector agropecuario en la economía estatal.

Durazo Montaño afirmó que su administración continuará trabajando, a través de la Secretaría de Economía y Turismo (SETUR), para generar condiciones que permitan atraer nuevas inversiones, fortalecer las cadenas productivas y ampliar las oportunidades de las empresas sonorenses en los mercados nacionales e internacionales.