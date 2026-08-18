Decomisa FGR en Nuevo León más de 371 mil litros de hidrocarburo

Un cateo a un inmueble dejó el aseguramiento de más de 371 mil litros de hidrocarburo y diversos vehículos en Escobedo, Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la diligencia que se ejecutó en cumplimiento a un mandamiento judicial otorgado por un juez de control de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

En el lugar se localizaron 317 mil 500 litros de petrolífero, además de cinco equipos de bombeo presuntamente destinados a la extracción de hidrocarburo; 19 semirremolques, ocho tractocamiones, dos vehículos, un montacargas y un autotanque.

En las labores se contó con el apoyo de personal pericial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Seguridad Física de Pemex.

En el lugar aseguraron 19 semirremolques, ocho tractocamiones, dos vehículos, un montacargas y un autotanque Foto: Especial

Aseguran hidrocarburo en Pesquería, Nuevo León

Una denuncia anónima sobre un predio en donde se almacenaba hidrocarburo llevó a un cateo que permitió el aseguramiento de 62 mil litros de hidrocarburo, vehículos, auto tanques y pipas en Pesquería, Nuevo León.

La FGR informó de la diligencia ejecutada en un inmueble ubicado sobre la Carretera a Dulces Nombres en el mencionado ayuntamiento.

En el operativo, el Ministerio Público Federal (PFM) también confiscó 10 tanques, nueve tractocamiones, nueve autotanques tipo pipas, una pipa, dos camionetas pick up y nueve cajas secas vacías.