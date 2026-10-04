Despliegan 500 efectivos en frontera de Tamaulipas

Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores informaron que este 4 de octubre inició una “Operación Concurrente” o “Espejo” en la frontera de Tamaulipas, como parte de la coordinación entre autoridades militares de México y Estados Unidos para fortalecer la seguridad en la zona.

Por parte de México participan 500 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, apoyados por dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron móviles y semifijos. El objetivo de estas acciones es contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas.

El despliegue se concentra en los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, donde las fuerzas mexicanas realizarán las operaciones dentro del territorio nacional, mientras sus contrapartes estadounidenses harán lo propio del otro lado de la frontera.

De acuerdo con el comunicado, como parte de los preparativos para esta operación, el 3 de octubre los comandantes de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, y de la 8/a. Zona Militar, en Reynosa, Tamaulipas, establecieron comunicación con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” de Estados Unidos.

La coordinación busca garantizar el enlace entre ambas fuerzas durante el desarrollo de las operaciones, bajo un esquema en el que cada país actúa exclusivamente dentro de su propio territorio.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones de coordinación se realizan desde el 5 de febrero de 2025 y forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad fronteriza.

El mecanismo se conduce bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de ambos países.

Con este despliegue, las autoridades mexicanas buscan reforzar las tareas de vigilancia y seguridad en municipios fronterizos de Tamaulipas, mediante el uso coordinado de personal militar, aeronaves y tecnología para la detección y prevención de actividades ilícitas.