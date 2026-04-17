Bosch traza su Estrategia 2030: ajustes estructurales y apuesta por innovación para elevar rentabilidad

La compañía mantendrá niveles de inversión constantes; tan solo en 2025, destinó cerca de 12,000 millones de euros (mde) a I+D y gasto de capital. Para 2026, la compañía proyecta un crecimiento en ventas de entre 2 % y 5 %, y un margen EBIT operativo de entre 4 % y 6 %. Stefan Hartung, presidente del Consejo de Administración de Robert Bosch GmbH, señaló que la automatización, digitalización y la IA son los ejes hacia el crecimiento rentable. La compañía registró cerca de 6,300 patentes en 2025, manteniendo su posición tecnológica en Europa.

Balance 2025 y Estrategia 2030

A pesar de los desafíos del entorno, Bosch alcanzó ingresos de 91,000 mde en 2025, un incremento de 4.1 % ajustado, con un margen EBIT del 2 %. Los ajustes estructurales y de personal necesarios tuvieron un impacto en el resultado en forma de provisiones por valor de 2,700 mde. Como parte de su plan de competitividad, la empresa estableció nuevos esquemas de costos en el sector de Movilidad y en Alemania para adaptarse a las dinámicas del sector automotriz global.

Bajo la Estrategia 2030, la compañía busca consolidarse entre los tres principales proveedores en sus mercados prioritarios mediante la regionalización y la diferenciación tecnológica.

Sensores, automatización y robótica impulsan las ventas

La microelectrónica y los sensores son pilares de expansión; se proyecta que el mercado mundial de sensores podría alcanzar un valor superior a los 440,000 millones de dólares en 2031.

Bosch desarrolla soluciones como la plataforma BMI5 para navegación robótica, la más potente hasta ahora, que ayuda a los robots a orientarse. En conducción automatizada, los sensores inerciales son clave y ofrecen un potencial de ventas adicional: permiten a los coches mantener conciencia total de su ubicación incluso sin señales de cámara o GPS.

En movilidad, el software automotriz representa una oportunidad de 200,000 mde para 2030. Bosch impulsa este campo con la plataforma AI Extension, que personaliza la experiencia de conducción: ''El vehículo reconoce al conductor y pasajeros para ajustar retrovisores, manejo, hasta bolsas de aire en caso de accidente'', agregó Hartung.

En asistencia a la conducción, junto con las tecnologías de sensores y ordenadores centrales de los vehículos, Bosch ha asegurado pedidos por un valor de 10,000 mde en 2025.

Desempeño por sector

En 2025, el sector de Movilidad alcanzó ingresos de 55,800 mde (2.9 % ajustado) con un margen EBIT del 1.8 %. Tecnología Industrial reportó ventas de 6,500 mde con un margen de 3.5 %, mientras que Bienes de Consumo registró 19,900 mde en un periodo de estabilización del mercado inmobiliario. Energía y Tecnología para las Edificaciones presentó un crecimiento del 15.6 % ajustado.

Al cierre de 2025, Bosch reportó 412,774 colaboradores a nivel global.

Finalmente, el CFO Markus Forschner informó que Bosch publicará estados financieros semestrales para ampliar su presencia en los mercados de capitales, complementando su ya sólida capacidad de autofinanciamiento.