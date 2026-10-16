“Bórrenme de la lista”, pide Ebrard sobre posible candidatura presidencial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pidió que lo descarten de la lista de posibles candidatos de Morena, rumbo a la elección presidencial de 2030.

“Bórrenme, quítenme de la lista”, respondió al ser cuestionado, luego de que el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, destapara al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como posible aspirante a la Presidencia.

“En este momento yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo”, insistió Ebrard, quien cumplió 67 años el pasado 10 de octubre y llegaría a los 71 años en 2030.

Al margen de las especulaciones sucesorias, Marcelo Ebrard también salió al paso de la versión publicada este viernes por The Wall Street Journal, según la cual las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos se han estancado por la resistencia del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, a reducir los aranceles a vehículos y metales.

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Ebrard rechazó dicha publicación, aseguró que el diálogo continúa, pese a que todavía no se concreta una nueva ronda formal de negociación.

No están interrumpidas las negociaciones, que quede claro, conversaciones hay casi diario”, afirmó en conferencia de prensa, después de comparecer ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados por la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

El secretario aseguró que nunca ha advertido una postura de Lutnick contra México y lo calificó como un “buen amigo”, al recordar que, junto con Jamieson Greer, contribuyó a conseguir que la mayor parte de las exportaciones mexicanas quedara fuera de los aranceles estadounidenses.

Yo nunca he advertido de su parte una actitud en contra de México, porque si no, no habríamos logrado esta solución en su momento”, afirmó.

La propuesta mexicana, explicó, es reducir de 25 a 15 por ciento los aranceles a los automóviles, independientemente de su contenido regional, en condiciones similares a las otorgadas a Corea del Sur.

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Sin embargo, reconoció que México no ofrece comprometer inversiones por montos similares a los de otros países. Recordó que Japón acordó invertir 500 mil millones de dólares en Estados Unidos.

Nosotros queremos que nos reduzcan la tarifa, pero no vamos a hacer una inversión de ese tamaño”, admitió.

Aseguró, no obstante, que los contactos continúan por teléfono y videoconferencia, mientras la delegación mexicana insiste en Washington para conseguir mejores condiciones comerciales.