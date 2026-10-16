Detienen a Luis Manuel N (a) “Ingeniero” perteneciente al “Cártel Jalisco Nueva Generación”
Las autoridades informan que su captura se logró gracias a trabajos derivados de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Elementos de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejercito Mexicano y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, detuvieron a Luis Manuel N “Ingeniero” en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Luis Manuel N “Ingeniero” es señalado de ser uno de los miembros clave en la organización criminal “Cártel Jalisco Nueva Generación”, su labor como miembro del Cártel era la creación del diseño y construcción de túneles transfronterizos entre México y los E.U.A. para el traslado de droga, principalmente en el municipio de Tijuana, Baja California.
Durante la operación se aseguró armamento, droga y un vehículo. Tanto el detenido como lo confiscado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República de Guadalajara, Jalisco.
Finalmente, se dio a conocer que las autoridades correspondientes continuaran con la investigación y determinaran su situación jurídica.