Detienen a Luis Manuel N (a) “Ingeniero” perteneciente al “Cártel Jalisco Nueva Generación”

Elementos de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejercito Mexicano y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, detuvieron a Luis Manuel N “Ingeniero” en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Luis Manuel N “Ingeniero” es señalado de ser uno de los miembros clave en la organización criminal “Cártel Jalisco Nueva Generación”, su labor como miembro del Cártel era la creación del diseño y construcción de túneles transfronterizos entre México y los E.U.A. para el traslado de droga, principalmente en el municipio de Tijuana, Baja California.

Cuenta con cargos en San Diego, California, E.U.A., por el delito de conspiración por tráfico de drogas. Excélsior

Durante la operación se aseguró armamento, droga y un vehículo. Tanto el detenido como lo confiscado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República de Guadalajara, Jalisco.

Finalmente, se dio a conocer que las autoridades correspondientes continuaran con la investigación y determinaran su situación jurídica.