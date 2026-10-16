Asesinan a policía estatal en Puebla durante su día de descanso

Un policía estatal de Puebla, quien se encontraba en su día de descanso, fue acribillado en plena vía pública sobre el bulevar Carmelitas, cerca de la esquina con la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Tres Cerritos, al sur de la capital del estado.

Los primeros reportes indican que el uniformado fue interceptado presuntamente por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones para después huir.

Una llamada al número de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre los hechos, en el reporte indicaba que un masculino había recibido varios impactos de arma de fuego, vecinos de la zona reportaron haber escuchado al menos seis detonaciones.

Foto: Especial

Al lugar arribaron elementos de las policías municipal y estatal para asegurar el perímetro, además de paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) para brindar los primeros auxilios; sin embargo, al valorar al oficial, confirmaron que ya carecía de signos vitales debido a las múltiples heridas de bala.

La víctima fue identificada formalmente como Víctor Manuel Castillo Durán, de 30 años de edad, quien se desempeñaba como policía estatal en activo y realizaba sus actividades cotidianas en su día franco.

La Fiscalía General del Estado de Puebla se encargará de realizar las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios para iniciar la carpeta de investigación y dar con los responsables, cuyo móvil y paradero hasta el momento siguen sin esclarecerse.