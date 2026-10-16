"Nos la llevamos muerta": claman justicia por asesinato de la doctora Cristina Ramos en Veracruz

Familiares de Cristina Ramos Argüello llegaron a Coatzacoalcos para reclamar los restos de la joven médica de 34 años, quien fue asesinada al interior de su departamento.

Entre el dolor y la indignación, exigieron a las autoridades ministeriales actuar con celeridad para evitar que el caso quede impune.

Cristina había llegado a Coatzacoalcos hace más de un año luego de obtener su plaza médica, donde prestaba sus servicios en dos instituciones de salud pública. Momentos antes de su muerte, sostuvo una última comunicación digital con sus seres queridos mediante una nota de video.

“Tengo una nota de video de ella dónde está muy contenta en la mañana, desayunando, diciendo que se había preparado un huevito, que estaba feliz. Nos enseñó fotos de su perra antes de que se metiera a bañar y antes de que la asesinaran, ella estaba muy bien”, relató su hermana, Ana Ramos.

La hermana de la víctima denunció el impacto que dejó el crimen en su círculo cercano: “No solo la mató a ella, mató a cada una de nuestra familia, fracturó a nuestra familia, nos dejó lastimados. Mi madre la esperaba y cómo la va a recibir, la va a recibir muerta, nos llevamos a la doctora Cristina muerta, asesinada, la asesinaron brutalmente, no es justo”.

Sospechoso prófugo y exigencia de no impunidad

Las indagatorias señalan como presunto responsable a su expareja sentimental, Lenin Salvador "N", quien huyó tras los hechos y permanece en calidad de prófugo. Ante esta situación, la familia pidió la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier indicio que permita ubicarlo.

“Por favor, les ruego, les suplico que si tienen alguna información o algo, que les hagan llegar a las autoridades, que no permitan que ese infeliz que le quitó la vida a mi hermana ande por la vida como si nada”, suplicó Ana Ramos.

Por su parte, el padre de la profesionista, Rafael Ramos, demandó que la investigación no se detenga. “Queremos que no traspapelen, le den carpetazo, y al rato va a volver a pasar y no va a dejar de pasar, nada más queremos que se haga justicia”.

Recordó la entrega profesional de su hija. “A ella le dieron su plaza aquí en Coatza, ella escogió porque veía bonito aquí y fue que se quedó (...) Ella era muy activa en su trabajo y daba la camisa por todos, ella por sus pacientes daba lo mejor”.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz mantiene abierta la carpeta de investigación bajo la figura de feminicidio; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han reportado la localización ni captura del presunto agresor.