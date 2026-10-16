Rap que rompe muros: 530 PPL de 88 cárceles participan en Hip Hop por la Paz 2.0

Con letras que hablan de prevención, perdón y la esperanza de reconstruir sus vidas, concluyó el certamen "Hip Hop por la Paz 2.0", una iniciativa en la que 530 personas privadas de la libertad (PPL) de 88 centros penitenciarios alzaron la voz a través del rap.

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) albergó la ceremonia de cierre y premiación de la segunda edición del certamen, orientado a promover el arte urbano como vía de transformación social y reinserción en los centros de reclusión del país.

El proyecto, impulsado desde 2025 por la organización Red VIRAL y el colectivo Bendito Estilo en alianza con la SSPC, organismos internacionales e instituciones públicas, también dio voz a piezas musicales sobre reconciliación, salud mental, prevención de adicciones, combate a la violencia de género y convivencia pacífica.

Ganadores y menciones honoríficas

Tras la evaluación de 42 integrantes del jurado —entre quienes participaron Genaro Lozano, Mónica Noguera, Saskia Niño de Rivera, Amalia García, Laura Borbolla y Alejandro Domínguez—, se determinó otorgar el primer lugar al grupo Sociedad Lírica Fénix, del Centro Penitenciario de Acapulco, Guerrero, por el tema “Vida, muerte y paz”.

El segundo lugar derivó en un empate entre la canción “Hip hop por la paz”, del CEFERESO No. 14 CPS Durango, y el grupo Convictos de la Rima, con el tema “La fuerza del hip hop”, del Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez, en Michoacán.

El tercer sitio registró un triple empate: el grupo Felipe V, con la canción “Tiempos mejores”, del CERESO Hermosillo II (Sonora); el tema “Libre”, del Centro Penitenciario de Cancún (Quintana Roo); y el grupo Voces de Libertad, con “Salud, Amor y Libertad (S A L)”, del CERESO Venustiano Carranza (Nayarit).

El jurado concedió reconocimientos especiales por propuestas visuales a los CEFERESOS 18 (Coahuila) y 15 (Chiapas); por interpretación, a las mujeres del CERESO La Esperanza (Nayarit); y al CERESO de Bucerías (Nayarit).

Asimismo, se entregaron menciones a Reynosa (Tamaulipas) por la pieza “No es una guerra”; a Nuevo León por incluir lengua de señas en “Yo quiero paz”; y a composiciones de penales en Tanivet (Oaxaca), Mérida (Yucatán), Mexicali (Baja California), Ciudad del Carmen (Campeche) y San Luis Potosí.

Las mujeres de Atlacholoaya (Morelos) y finalistas del Instituto Especializado de Colima fueron destacados en los rubros femenil y de internamiento juvenil.

Registro de derechos

La coordinadora de Red VIRAL, Eunice Rendón, resaltó la profundidad de las canciones e informó la puesta en marcha de una plataforma digital para su difusión pública, además de un acuerdo con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) que facilitará el registro formal de las letras y la protección jurídica de sus autores.

Por su parte, el comisionado de Prevención y Reinserción Social, Jacobo Olaf Rodríguez García, afirmó que el programa evidencia que la cultura y la palabra funcionan como herramientas efectivas para la reconciliación comunitaria.

En representación del titular de la SSPC, Omar García Harfuch, el comisionado transmitió un reconocimiento al personal penitenciario del país —destacando el respaldo de la Presidencia de la República y de la secretaría—, al tiempo que agradeció la apertura de las personas privadas de la libertad para relatar sus vivencias a través del arte.

Los estados que concentraron el mayor número de registros en la competencia fueron Nuevo León, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y Zacatecas.