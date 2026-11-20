Integrantes de un grupo armado y elementos de las fuerzas federales se enfrentaron a balazos en distintos puntos del municipio de Guasave, al norte de Sinaloa. También se reportaron quema de unidades y bloqueos en tramos carreteros.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que el enfrentamiento comenzó luego de un ataque a las fuerzas federales y hasta el momento continúa el operativo en la zona.

“Se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades”, pidieron las autoridades.

A través de imágenes compartidas en redes sociales se logró observar unidades incendiadas por la Carretera Internacional México 15 y sobre la Autopista Estatal Benito Juárez, impidiendo la circulación en ambos tramos carreteros.

Además, se han reportado unidades artilladas circulando por las calles del municipio y aeronaves disparando en contra de ellas.

Los operativos se han extendido hacia otros municipios de los alrededores, especialmente hacia Salvador Alvarado, donde también se reportan unidades bloqueando caminos vecinales.

En algunos hospitales de la zona se ha reportado el ingreso de hombres heridos. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer ningún saldo.

Suspenden juego entre Algodoneros y Venados

Durante el encuentro de beisbol entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, se escucharon detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del estadio, por lo que el juego fue suspendido.

Se jugaba la tercera baja en el estadio de los Algodoneros cuando se comenzaron a escuchar las fuertes detonaciones. En el video de la transmisión se observa al lanzador detener el juego y comenzar a salir del campo.

En ese momento ambas escuadras empataban a cero, pero debido al intenso operativo de las autoridades, el juego no pudo ser reanudado.

Reproducir El encuentro entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán fue suspendido.

Al escuchar los disparos, los asistentes también reaccionaron y, en algunos videos difundidos en redes sociales, se observa a los aficionados corriendo para ponerse a salvo.

De acuerdo con las autoridades, el operativo comenzó luego de una agresión a balazos en contra de las fuerzas armadas y después se extendió por varios municipios.

El estadio de los Algodoneros se localiza en las inmediaciones de la México 15, donde fueron incendiadas algunas unidades para bloquear el tránsito en la zona.

Hasta el momento no se tiene reporte de personas heridas en las inmediaciones del estadio, pero algunas familias podrían haber quedado atrapadas dentro de sus instalaciones debido a los enfrentamientos en las calles.