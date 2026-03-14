Bloqueo en la México-Pachuca tras asalto violento en Tizayuca con botín de 10 millones

Un asalto con un botín estimado en cerca de 10 millones de pesos provocó este sábado una protesta que derivó en el bloqueo de la carretera federal México–Pachuca, a la altura del municipio de Tizayuca, Hidalgo, donde familiares y conocidos de las víctimas cerraron la circulación para exigir resultados en la investigación.

La manifestación se instaló sobre la vía federal, cerca de la colonia El Pedregal, donde los inconformes colocaron carteles y se situaron sobre los carriles, impidiendo el paso de vehículos para denunciar la falta de avances en el caso de un robo ocurrido recientemente en una vivienda particular.

Manifestantes bloquearon la carretera México-Pachuca tras un asalto violento con botín de 10 millones en Tizayuca. Especial

De acuerdo con testimonios de los afectados, varios hombres armados arribaron al domicilio a bordo de dos camionetas. Los presuntos delincuentes habrían ingresado por la fuerza y sometido a los habitantes mediante amenazas y agresiones físicas, entre ellos personas de la tercera edad y menores de edad, mientras revisaban el interior del inmueble en busca de objetos de valor.

Durante el atraco, los responsables lograron abrir una caja fuerte reforzada, de la que sustrajeron dinero en efectivo y diversas joyas. El monto de lo robado, según los denunciantes, asciende a aproximadamente 10 millones de pesos.

Manifestantes bloquearon la carretera México-Pachuca tras un asalto violento con botín de 10 millones en Tizayuca. Especial

Tras cometer el robo, los agresores huyeron del lugar sin que se registraran detenciones. Los manifestantes señalaron que la reacción de la policía municipal fue tardía y que hasta ahora no se han reportado avances significativos en la localización de los responsables.

Ante esta situación, decidieron cerrar la carretera para presionar a las autoridades a intensificar las indagatorias. Al lugar arribaron funcionarios estatales y elementos de seguridad para dialogar con los manifestantes e intentar liberar la vialidad.

El bloqueo generó complicaciones en el tránsito, con largas filas de vehículos en ambos sentidos de la carretera, una de las principales rutas de conexión entre Pachuca y la zona metropolitana del Valle de México. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.