Bigme lanza la B10 4G, su tablet prémium a color con tinta electrónica, liderando el cambio hacia pantallas digitales saludables

Ante el aumento del tiempo frente a las pantallas, el mercado de las pantallas de papel electrónico se expande rápidamente. Con un valor de decenas de miles de millones de dólares para 2025, este crecimiento está impulsado por la conciencia sobre la salud y las tendencias de sostenibilidad, como las regulaciones en Europa que promueven alternativas digitales al papel. Bigme, con 18 años de experiencia en tinta electrónica, está a la vanguardia de esta transformación gracias a su cadena de industria totalmente integrada verticalmente.

De participante a referente en la industria

Desde 2008, el equipo central de Bigme ha construido un ecosistema industrial completo que abarca I+D, fabricación de precisión y ventas globales. Poseedora de cientos de patentes, la empresa opera instalaciones automatizadas con salas limpias Clase 100 y utiliza sistemas de gestión avanzados para garantizar el control de calidad. Con productos enviados a casi 200 países y más de 8 millones de unidades vendidas, Bigme ha pasado de ser un participante más a convertirse en un líder que define los estándares de los productos de tinta electrónica.

Pioneros en color e inteligencia

Antes de 2020, la tinta electrónica era sinónimo de lectores monocromáticos. Bigme cambió esto lanzando la primera libreta inteligente a color del mundo, la B1 Pro, creando una nueva categoría de producto. Innovaciones posteriores incluyen el primer bloc de notas office en color con sistema Android abierto, la integración de modelos de lenguaje de IA y resoluciones de color de hasta 300 PPP. En 2023, los éxitos de Bigme en Kickstarter—recaudando $800,000 para la inkNote Color y casi $700,000 para la Galy con tecnología Gallery 3—consolidaron su reputación global. Ese mismo año también se presentó la B251, un monitor de 25.3 pulgadas a color, expandiendo el rol de la tinta electrónica en entornos profesionales.

https://www.kickstarter.com/projects/bigme/bigme-worlds-first-color-e-ink-tablet-w-dual-camer?term=bigme&total_hits=367&category_id=52

https://www.indiegogo.com/en/projects/bigmeteam/bigme-galy-world-s-first-e-ink-gallery-3-tablet?ref=explore

Resolviendo los desafíos clave

Gracias a su profundo conocimiento técnico, Bigme abordó los problemas tradicionales de las pantallas de tinta electrónica: actualización lenta, efecto fantasma y colores apagados. Su algoritmo patentado xRapid alcanza los 43 fotogramas por segundo para una navegación fluida, la tecnología xClear elimina el desenfoque de movimiento y xColor mejora la viveza del color. Esta tecnología impulsa un ecosistema integral de productos, que incluye blocs de notas móviles con transcripción por IA, dispositivos portátiles para oficina ligera, monitores de gran tamaño para programadores, smartphones de tinta electrónica y pantallas para publicidad comercial.

Validación del mercado y perspectivas futuras

Con las mejores valoraciones en plataformas de e-commerce, los productos Bigme son reconocidos por su confort visual, calidad de color y funciones de IA. De cara al futuro, las tendencias del papel electrónico apuntan hacia la flexibilidad, formatos más grandes y una integración más profunda con el IoT. Para Bigme, este viaje representa algo más que innovación en pantallas: es la visión de una tecnología que se integra de forma saludable en la vida diaria.