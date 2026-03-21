Captan en vídeo violento sometimiento de interno en centro de rehabilitación de Tulancingo

Un presunto caso de abuso al interior de un centro de rehabilitación en Tulancingo, Hidalgo, generó indignación luego de que se difundiera un video en el que se observa a un joven siendo retenido por la fuerza cuando intentaba abandonar el lugar.

De acuerdo con las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad en la colonia Vicente Guerrero, el joven intenta huir del establecimiento; sin embargo, es interceptado por varios hombres que lo rodean. En el material se aprecia cómo lo golpean con patadas mientras él trata de liberarse, hasta que finalmente es sometido.

Posteriormente, los individuos lo inmovilizan tomándolo de extremidades y lo trasladan cargándolo de manera forzada, atravesando la calle entre automóviles estacionados, para ingresarlo nuevamente al inmueble.

Habitantes de la zona manifestaron preocupación por lo ocurrido y señalaron que no sería la primera vez que se presentan situaciones similares en ese sitio. Aseguran que estos hechos han sido constantes, lo que ha despertado dudas sobre las condiciones en las que operan este tipo de centros y el trato que reciben los internos.

Hasta ahora, autoridades locales no han dado a conocer información oficial sobre el caso, ni han confirmado la apertura de alguna investigación que permita esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.