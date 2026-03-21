Más de 500 mil jóvenes de bachillerato egresarán con certificado de Formación Profesional: Mario Delgado

Al cierre del ciclo escolar 2025-2026, los 527 mil 480 estudiantes que egresarán de preparatorias públicas recibirán un certificado de Formación Profesional, que estará avalado por las instituciones de educación superior, informó el titular de la SEP, Mario Delgado.

Destacó que esto se logró gracias al respaldo de 26 universidades nacionales y estatales al nuevo Bachillerato Nacional, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de firmar un convenio de colaboración para la incorporación de 20 universidades más a las seis que ya participaban, Mario Delgado, destacó que los egresados serán la primera generación en recibir un certificado de Formación Profesional.

Explicó ir del total, 302 mil 111 corresponden al Bachillerato Tecnológico y 225 mil 369 al Bachillerato General.

En el marco de la sesión del Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica y Profesional de Media Superior, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró que los jóvenes que reciban su certificado con el sello de una universidad reconocida se van a entusiasmar y, seguramente, desearán continuar con sus estudios.

Entonces, por ello, esta generación del nuevo Bachillerato Nacional va a tener un impacto directo en el nivel superior y serán las y los jóvenes que llegarán mejor preparados y con más habilidades para enfrentar la educación superior”

En presencia de rectores y directores de diversas universidades del país, Mario Delgado, recordó que, gracias al apoyo de la jefa del Ejecutivo Federal, actualmente se construyen más preparatorias, se amplían otras y se reconvierten secundarias para abrir más espacios, con el fin de que los jóvenes no dejen de estudiar. El reto en esta administración es crear 200 mil espacios.

Agradeció el apoyo y el esfuerzo que hacen las universidades para respaldar al Bachillerato Nacional, con lo que asumen su responsabilidad de ofrecer alternativas a esta generación de jóvenes: una generación de alumnas y alumnos que merecen el respaldo de las autoridades educativas.