Emerging reconoce modelo educativo de Tecmilenio con el Label de Excelencia en Empleabilidad Universitaria

Tras una auditoría independiente del modelo educativo de la institución, la evaluación situó a Tecmilenio con 78 % de alineación con estándares internacionales de empleabilidad, resultado que respalda el reconocimiento que la posiciona como la única universidad en México en contar con este Label, lo que indica que su modelo cumple en gran medida.

El análisis destaca que en Tecmilenio la preparación para el mundo laboral no es algo adicional, sino un componente estructural del modelo educativo que conecta la formación académica con el desarrollo de habilidades profesionales, la experiencia con empresas y el propósito personal de los estudiantes.

El Employability Excellence Label se otorga a partir de una auditoría internacional que evalúa de manera integral cómo las universidades preparan a sus estudiantes para el mundo laboral, validando que la empleabilidad esté integrada en su estrategia educativa, en el diseño de sus programas académicos y en las experiencias que viven los estudiantes durante su formación, así como el desarrollo de competencias, la relación con empleadores y los resultados de inserción profesional.

"A lo largo de su trayectoria estudiantil, los alumnos tienen la oportunidad de participar en eventos de innovación y emprendimiento social con retos reales en empresas nacionales e internacionales, además todos participan en una estancia empresarial. El 60 % obtienen una oferta laboral por la empresa donde vivieron esa experiencia", según el Dr. Luis Gutierrez, vicerrector académico de Tecmilenio.

Como resultado de este enfoque, 9 de cada 10 estudiantes de Tecmilenio obtienen empleo antes de graduarse.

Este reconocimiento refleja una tendencia creciente en la educación superior: evaluar la calidad de las universidades no solo por su producción académica o su reputación, sino también por su capacidad para preparar estudiantes que puedan integrarse con éxito al mercado laboral.

Según Sandrine Belloc, directora de Emerging: "Cada vez más universidades en el mundo están comprendiendo que la empleabilidad no puede evaluarse únicamente a partir de la reputación académica o la producción científica. La inserción profesional de los graduados y la percepción de los empleadores se están convirtiendo en indicadores estratégicos para medir el impacto real de la educación superior".

Daniel Ballesteros, vicerrector de Zona Norte de Tecmilenio, señaló: "Para muchas familias, elegir universidad también significa preguntarse si sus hijos podrán construir un futuro profesional. La empleabilidad no se trata solo de conseguir un empleo, sino de ayudar a las personas a encontrar un trabajo alineado con su propósito de vida. MAPS desarrolla habilidades técnicas y humanas para el trabajo y para la vida, y ofrece experiencias reales con empresas desde la etapa universitaria".