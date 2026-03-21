Mexicanas presentan su colección en UDIT en la 83ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Estas tres jóvenes diseñadoras mexicanas han presentado un total de tres looks en este desfile, encargado de abrir la Semana de la Moda en la capital española, gracias a una colaboración entre CENTRO y UDIT, única universidad con desfile propio en el calendario oficial de la pasarela por undécimo año consecutivo.

En esta ocasión, la colección parte del concepto del renacer, una invitación a celebrar la transformación, la fuerza que surge tras la ruptura y la belleza de reconstruirse. Los estudiantes han explorado esta idea desde perspectivas espirituales, emocionales y personales, creando propuestas íntimas y, al mismo tiempo, universales.

Desde la delicadeza que precede al cambio hasta la energía que impulsa la evolución interior, cada diseño traduce vivencias en siluetas que oscilan entre lo orgánico y lo arquitectónico. Texturas que evocan cicatrices, capas que se desprenden, materiales que sugieren luz, crecimiento y apertura, y colores que recorren el viaje de la sombra a la claridad, componiendo una narrativa visual que celebra la resiliencia y el florecimiento.

El resultado es una colección que se convierte en metáfora del proceso humano: un trayecto que abraza el error como motor, la caída como impulso y el renacer como afirmación de identidad.

Además de Sara García, Daniela Larios y Sofía Mayoral, los diseñadores de El Renacer son Sofía Manuela Adon, Cristina Aguiar, Atina Bojovic, Ana María Cardozo, Verónica Luisana Cicconetti, Sara Cubillo, Gonzalo Di Paola, María Dóniga, Julia Escribano, Tomás Escribano, Aitana González, Ana González, Alba Gordillo, Adriana Gracia, Alba Izaguirre, Daniela Manchay, Marta Martínez, Judith Masip, Nerea Mesonero, Carmen María Morales, Clara Muñoz, Lucía Muñoz, Mariana Núñez, Marta Pereira, Icíar Portolés, María Pérez, María Teresa Rodríguez-Hesles, Leire Ruiz, Eva Sanjuán, Marta Suárez, Isabel Sánchez, Leire Tejedor, María Paula Trigueros y Hugo Vega; todos ellos estudiantes de UDIT.