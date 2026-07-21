¿Cómo encontrar tu norte emocional? Estas son las claves de Tere Díaz

Encontrar un norte emocional implica conocerse, aceptar la propia historia y construir la seguridad personal desde las capacidades, no desde la aprobación de otras personas. Así lo explicó la psicoterapeuta y escritora Tere Díaz durante una entrevista con Etel Soriano para Imagen Radio, al presentar su libro Encuentra tu norte emocional. Reconcíliate con tu pasado y avanza hacia un destino más libre.

Díaz señaló que el autoconocimiento permite enfrentar experiencias comunes como la inseguridad, la comparación con otras personas, los cambios en las relaciones, la soltería, la maternidad, la amistad o las rupturas afectivas, sin perder de vista el bienestar emocional.

"Entendernos y respetarnos es la puerta de entrada a este nuevo libro que se llama Encuentra tu norte emocional, reconcíliate con tu pasado y avanza hacia un destino más libre."¿Cómo dejar de compararse con los demás?

La autora explicó que una de las principales dificultades para desarrollar una identidad sólida es la constante comparación con los demás, una situación que, dijo, se ha intensificado con las redes sociales.

Afirmó que muchas personas terminan evaluando su vida frente a imágenes idealizadas que no reflejan la realidad, lo que provoca dudas sobre su propio valor en lugar de reconocer sus fortalezas.

"Ahora hay un mundo que refleja una discusión que ni existe... y en vez de explotar, expandir y hacer uso de nuestros recursos, cualidades y competencias, dudamos de la persona que somos."

Díaz sostuvo que el trabajo personal debe orientarse al autoconocimiento y a la aceptación, identificando aquello que cada persona puede desarrollar para crecer y aportar a su entorno.La autoestima no depende de la apariencia

Otro de los ejes del libro es la construcción de la seguridad personal. La psicoterapeuta explicó que la autoestima no debe sostenerse en la apariencia física ni en la validación externa.

Señaló que reconocer las propias habilidades resulta insuficiente si no se ponen en práctica para el crecimiento personal y profesional.

"No basta con que seas hábil para escribir o talentoso para explicar algo. Hay que hacer uso y desarrollar nuestras competencias."

Añadió que construir la seguridad desde las capacidades permite sentirse competente y valorar los desafíos superados, en lugar de buscar reconocimiento a través de bienes materiales o de la aceptación social.Aceptar las diferencias también forma parte del bienestar

Durante la conversación, Díaz explicó que una de las preguntas más frecuentes es si existe una forma "normal" de ser.

Comentó que muchas personas intentan adaptarse para encajar en determinados grupos antes de reconocer que las diferencias forman parte de la personalidad de cada individuo.

"Todos tenemos peculiaridades y diferencias que nos hacen únicos e irrepetibles."

A partir de esa idea, sostuvo que comprender la manera en que se construye la personalidad ayuda a respetar las propias características y dejar de percibirlas como un defecto.No todas las personas recargan energía de la misma manera

La autora también abordó las diferencias en la forma de relacionarse con otras personas.

Explicó que existen quienes recuperan energía al convivir con grupos y quienes necesitan espacios de silencio y soledad para sentirse nuevamente fortalecidos.

Recordó que esa diferencia no implica falta de habilidades sociales ni rechazo hacia los demás, sino distintas formas de funcionamiento emocional.

"Hay personas que se recargan en la soledad, en el silencio y en el estar apartadas."

Por ello, recomendó reconocer estas características personales sin intentar responder a expectativas sociales que no corresponden con la propia forma de ser.Elegir las amistades también es una decisión emocional

Díaz afirmó que las amistades merecen el mismo cuidado que las relaciones de pareja, especialmente en un contexto donde los vínculos afectivos cambian con frecuencia.

Explicó que las personas modifican sus intereses, valores y proyectos de vida, por lo que también es natural que algunas relaciones se acerquen y otras se alejen.

"Las relaciones se van actualizando, se van moviendo de órbita."

Para explicar esa idea utilizó la metáfora de un sistema solar, donde algunas personas permanecen más cerca y otras se alejan conforme cambian las circunstancias, sin que ello invalide el valor que tuvieron en otro momento.Aceptar el cuerpo favorece el bienestar emocional

Otro de los temas que desarrolla en el libro es la relación con el cuerpo.

La especialista señaló que todas las personas experimentan algún nivel de inconformidad con su aspecto físico; sin embargo, consideró que aceptar el cuerpo resulta indispensable porque es el medio mediante el cual se establece la relación con el mundo.

"Este cuerpo es nuestro único vehículo para comunicarnos con el mundo y con los demás."Distinguir entre seducción, sexo y amor

En la entrevista, Díaz también habló sobre los cambios en las relaciones afectivas y sexuales.

Explicó que, en un contexto de mayor libertad sexual, también es necesario fortalecer el cuidado emocional entre las personas y comprender las diferencias entre la seducción, el erotismo y el amor.

"Hay una responsabilidad... no me refiero únicamente al tema de usar condón, sino al cuidado emocional que se tienen."

La autora señaló que comprender esas diferencias puede ayudar a evitar expectativas irreales y construir relaciones más conscientes.

Finalmente, sostuvo que el libro reúne experiencias personales y temas recurrentes de su práctica clínica, con el propósito de ofrecer herramientas para que cada persona pueda identificar aquellas áreas de su vida que desea trabajar y avanzar hacia un mayor bienestar emocional.