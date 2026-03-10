Fin a “pensiones doradas” de exfuncionarios del PRI y PAN: Beatriz Mojica

La senadora de Morena, Beatriz Mojica, afirmó que se terminaron las “pensiones doradas” de exfuncionarios del PRI y del PAN, quienes se repartían mensualmente hasta un millón de pesos en sus percepciones por jubilación.

Así lo expresó al término de la Reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, donde se votó a favor de la reforma el artículo 127 de la Constitución en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

La reforma establece que ningún jubilado del sector público podrá tener una pensión de organismos como Pemex, CFE o Banxico superior a los de 70 mil pesos mensuales; es decir, no podrá superar el 50 por ciento del sueldo de la presidenta de la República.

La senadora por Guerrero apuntó que los “prianistas se “servían con la cuchara grande” y que existen muchos casos en los que “trabajaban tres meses y después se autorizaban una jubilación”.

Mojica Morga, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, detalló que una vez aprobado el proyecto de decreto en la reunión de Comisiones Unidas, el dictamen quedó de primera lectura para que sea votado en el Pleno este miércoles.

Explicó que se documentaron pensiones otorgadas a exfuncionarios que se jubilaron a los 43 o 50 años de edad, con percepciones que iban desde los 300 mil hasta los 500 mil pesos mensuales, llegando en algunos casos hasta un millón de pesos.

Beatriz Mojica indicó que este tipo de prácticas representaron un grave daño al erario público.

Asimismo, subrayó que la reforma permitirá recuperar alrededor de cinco mil millones de pesos, recursos que podrán destinarse a programas sociales y a acciones en beneficio directo de la población.

Añadió que el objetivo es que el dinero público regrese al pueblo de México y deje de utilizarse para privilegios de unos cuantos.

La senadora de Morena puntualizó que la modificación constitucional no afecta las pensiones de los trabajadores del país.

Aclaró que la reforma está dirigida exclusivamente a limitar las jubilaciones excesivas de altos funcionarios que, durante gobiernos anteriores, se otorgaron beneficios desmedidos.

jcp