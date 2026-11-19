Con el propósito de consolidar la tranquilidad y el bienestar de las familias en la entidad, Beatriz Mojica Morga, coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, afirmó desde Chilpancingo que la disminución de los indicadores delictivos —particularmente la reducción de los homicidios dolosos— constituye una oportunidad estratégica para cimentar una paz duradera en Guerrero. No obstante, advirtió que estos resultados positivos requieren acompañarse de una mayor coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, el fortalecimiento de las estrategias de prevención y la atención directa a las causas estructurales de la violencia para impactar en la vida cotidiana de las comunidades.

Durante su pronunciamiento, Mojica Morga subrayó que la seguridad representa un pilar indispensable para detonar el desarrollo económico, incentivar la generación de empleos y ampliar las oportunidades para jóvenes y mujeres. En este sentido, sostuvo que construir la paz implica garantizar que la ciudadanía pueda desarrollar sus actividades diarias en un entorno de certeza y confianza. Asimismo, destacó la necesidad de articular los avances en materia de pacificación con la continuidad de los programas de bienestar y la reactivación de las actividades productivas, haciendo especial énfasis en el sector turístico para asegurar que su derrama económica beneficie directamente a comerciantes, trabajadores y familias de todas las regiones.

En el plano político y social, la coordinadora estatal enfatizó que la unidad, el diálogo y la organización territorial resultan esenciales para profundizar la transformación en Guerrero. Señaló que la participación ciudadana activa y el reconocimiento de los liderazgos comunitarios permiten edificar un proyecto incluyente y cercano a las demandas populares. Finalmente, reiteró que la pacificación exige responsabilidad, continuidad y compromiso colectivo para traducir los logros institucionales en mejores condiciones de vida para toda la población guerrerense.