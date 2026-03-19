La banca transforma su modelo de vigilancia

La seguridad en el sistema financiero mexicano atraviesa un cambio fomentado por la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos; herramientas que han modificado la operación tradicional, logrando reducir incidentes y optimizando los recursos humanos.

En los últimos años, las instituciones bancarias han dejado atrás los esquemas que dependían de la presencia permanente de guardias en las sucursales, al migrar hacia modelos que combinan la videovigilancia y la tecnología, siendo capaces de anticipar riesgos a través de patrones de comportamiento.

En entrevista para Excélsior, Armando Zúñiga, Presidente de Grupo IPS, explicó que esta evolución ha permitido disminuir tiempos de reacción y elevar la eficiencia operativa sin comprometer los estándares de protección.

“La inteligencia artificial permite identificar patrones, generar mapas de calor y anticipar zonas donde pueden registrarse los eventos. Eso nos ayuda a posicionar los recursos estratégicamente y reaccionar con mayor rapidez”, señaló.

El directivo detalló que la incorporación de herramientas predictivas ha reducido de forma considerable la incidencia de robos en las sucursales, por ejemplo en los cajeros automáticos, un fenómeno que durante años se utilizó como referencia para medir la seguridad en el sector.

Además, la integración del monitoreo con sensores y alarmas ha permitido verificar, en tiempo real, si una alerta corresponde a una emergencia o se trata de una activación accidental, lo que disminuye la movilización de recursos, así como de costos operativos.

Transformación laboral

El proceso tecnológico también ha redefinido el perfil de quienes laboran en el ámbito. De acuerdo con Armando Zúñiga, la tendencia apunta a incorporar personal con formación técnica en áreas vinculadas a sistemas de información, analítica o robótica.

Este cambio cobra mayor relevancia ante la reducción de la jornada laboral prevista para el año 2030, un escenario que obligará a las empresas a replantear sus esquemas operativos para mantener los niveles de servicio sin elevar de manera desproporcionada los costos.

Ante ello, adelantó que ya se realizan pruebas con sistemas robóticos para vigilar grandes extensiones, una alternativa que permitirá fortalecer la cobertura en horarios prolongados y enfrentar el impacto que tendrá la reforma.

Riesgos en el sector

Un desafío que enfrenta la industria es el entorno de violencia que persiste en distintas regiones del territorio mexicano, lo que obliga a reforzar los mecanismos de prevención y respuesta ante ataques o actos de vandalismo contra las instituciones financieras.

El avance tecnológico también ha generado retos en la protección de datos, debido al uso de reconocimiento facial y videovigilancia avanzada. En este sentido, la empresa desarrolla algoritmos propios, sistemas biométricos de control laboral y plataformas automatizadas de reclutamiento.

Con más de tres décadas en el mercado, Grupo IPS opera en un entorno marcado por la transformación tecnológica y riesgos persistentes en materia de seguridad, donde proteger a las instituciones financieras sigue siendo clave para la estabilidad económica del país.