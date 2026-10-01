Balean a expolicía federal en pleno centro de Tlaxcala; muere en hospital

Un ataque armado registrado en el corazón de la capital de Tlaxcala dejó como saldo un exelemento de la Policía Federal sin vida, luego de ser agredido a balazos a unos pasos de la emblemática Plaza de Toros.

Los hechos ocurrieron en una de las arterias viales más transitadas de la zona centro, cuando una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las corporaciones de seguridad sobre detonaciones de arma de fuego. De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto armado se aproximó a la víctima, identificada como Julio César S., y le disparó a quemarropa en al menos dos ocasiones antes de darse a la fuga en compañía de un cómplice.

"La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital General de Tlaxcala para recibir atención médica especializada; sin embargo, debido a la gravedad de los impactos de bala, perdió la vida aproximadamente una hora después de haber ingresado", informaron fuentes policiales.

Al lugar del atentado acudieron elementos de la policía municipal, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y peritos del Instituto de Ciencias Forenses, quienes acordonaron el área para levantar los indicios balísticos correspondientes. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala aperturó la carpeta de investigación pertinente para determinar el móvil de la agresión y dar con el paradero de los responsables.

Claves del ataque armado en Tlaxcala:

Víctima: Julio César S.

Ubicación del crimen: Inmediaciones de la Plaza de Toros, centro de Tlaxcala.

Móvil y agresores: Ataque directo por un sujeto armado y un cómplice que se dieron a la fuga.

Estatus legal: Carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía de Tlaxcala.