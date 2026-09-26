Choque vial en Tlaxcala deja a una persona muerta y 4 heridas

Una persona muerta y cuatro lesionadas, entre ellas una bebé de dos años que se reporta grave, fue el saldo que dejó un aparatoso accidente automovilístico en la autopista Puebla -Tlaxcala, a la altura del municipio de Zacualpan .

De acuerdo con los primeros reportes, la familia viajaba a bordo de una minivan tipo Chevrolet Meriva, con placas de circulación de Puebla, cuando el conductor, identificado como Enrique B., de 45 años de edad, perdió el control del volante por causas aún desconocidas, aunque lo más probable es que el exceso de velocidad haya causado el accidente.

La fuerza del impacto provocó que la unidad se incrustara de lleno contra la barra metálica de contención, estructura que atravesó el vehículo y dejó al conductor prensado dentro del automóvil.

Foto: Especial

Al lugar arribaron elementos de Rescate Urbano del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos, que utilizaron un equipo hidráulico para rescatar el cuerpo sin vida del conductor.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a las personas lesionadas y trasladaron a la bebé a un hospital para su atención médica.