El estruendo de los disparos interrumpió la jornada de trabajadores recolectores de basura, quienes quedaron en medio de un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes de un grupo delictivo, en las inmediaciones de la localidad Los Cuiniques, municipio de Apatzingán, Michoacán.

Un video grabado por los propios trabajadores muestra los momentos de tensión, corren para alejarse de la zona y se dan indicaciones entre ellos para ponerse a salvo.

“Aquí adelante, vámonos, vámonos adelante. Se están agarrando adelante, viejo. Aquí, aquí”.

De acuerdo con la información disponible, elementos del Ejército intervinieron para resguardar a los civiles y les indicaron cómo protegerse. Un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional sobrevoló el área, mientras corporaciones de la Guardia Nacional y la Guardia Civil acudieron como refuerzo. No se reportan personas lesionadas.