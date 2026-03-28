Bajo control derrame de hidrocarburo en el Golfo: Grupo Interinstitucional

El Grupo Interinstitucional dio a conocer que la contaminación por hidrocarburos en el litoral del Golfo de México se encuentra contenida y con playas limpias tras las labores de saneamiento.

Este grupo integrado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (SE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en coordinación con autoridades estatales y municipales, dio a conocer que la activación del Plan Nacional de Contingencias y de los protocolos locales permitió desplegar una fuerza superior a 3 mil elementos.

La contaminación por hidrocarburos Especial

Barrera para frenar el avance

En campo operan 46 buques y embarcaciones, 45 vehículos terrestres, siete aeronaves, además de drones aéreos y submarinos. Se instalaron más de mil metros de barreras para frenar el avance del contaminante.

La contaminación por hidrocarburos en el litoral del Golfo de México

Las acciones incluyeron cercado de manchas, rastreo en altamar, recolección manual y mecánica, así como disposición final de residuos bajo supervisión ambiental.

A la fecha se han retirado más de 700 toneladas de material contaminante en zonas costeras y 40 toneladas adicionales mar adentro, con el propósito de impedir su llegada a playas.

La contaminación por hidrocarburos en el litoral del Golfo de México

Atendieron 480 kilómetros de costa

De acuerdo con el reporte oficial, se atendieron 39 playas que abarcan más de 480 kilómetros de costa, principalmente en Veracruz y Tamaulipas. También se intervinieron manglares y esteros considerados ecosistemas sensibles.

Brigadas mixtas trabajan por turnos, desde primeras horas del día, en tareas de limpieza fina para eliminar remanentes visibles y residuos adheridos a la arena.

La contaminación por hidrocarburos en el litoral del Golfo de México

En paralelo, en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, continúan las inspecciones submarinas y trabajos de contención en el punto de origen. Para ello se utilizan equipos especializados que permiten revisar ductos e instalaciones petroleras a profundidad.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente mantienen procedimientos de verificación e integración de expedientes.

La contaminación por hidrocarburos en el litoral del Golfo de México

Las investigaciones buscan establecer causas y deslindar responsabilidades conforme a la normatividad vigente.

Las dependencias señalaron que se mantiene vigilancia permanente ante posibles recales intermitentes y reiteraron que las acciones continuarán hasta garantizar la recuperación total del entorno costero.

*bb