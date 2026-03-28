Bajo control derrame de hidrocarburo en el Golfo: Grupo Interinstitucional
Se han retirado más de 700 toneladas de material contaminante en zonas costeras y 40 toneladas adicionales mar adentro.
El Grupo Interinstitucional dio a conocer que la contaminación por hidrocarburos en el litoral del Golfo de México se encuentra contenida y con playas limpias tras las labores de saneamiento.
Este grupo integrado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (SE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en coordinación con autoridades estatales y municipales, dio a conocer que la activación del Plan Nacional de Contingencias y de los protocolos locales permitió desplegar una fuerza superior a 3 mil elementos.
Barrera para frenar el avance
En campo operan 46 buques y embarcaciones, 45 vehículos terrestres, siete aeronaves, además de drones aéreos y submarinos. Se instalaron más de mil metros de barreras para frenar el avance del contaminante.
Las acciones incluyeron cercado de manchas, rastreo en altamar, recolección manual y mecánica, así como disposición final de residuos bajo supervisión ambiental.
A la fecha se han retirado más de 700 toneladas de material contaminante en zonas costeras y 40 toneladas adicionales mar adentro, con el propósito de impedir su llegada a playas.
Atendieron 480 kilómetros de costa
De acuerdo con el reporte oficial, se atendieron 39 playas que abarcan más de 480 kilómetros de costa, principalmente en Veracruz y Tamaulipas. También se intervinieron manglares y esteros considerados ecosistemas sensibles.
Brigadas mixtas trabajan por turnos, desde primeras horas del día, en tareas de limpieza fina para eliminar remanentes visibles y residuos adheridos a la arena.
En paralelo, en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, continúan las inspecciones submarinas y trabajos de contención en el punto de origen. Para ello se utilizan equipos especializados que permiten revisar ductos e instalaciones petroleras a profundidad.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente mantienen procedimientos de verificación e integración de expedientes.
Las investigaciones buscan establecer causas y deslindar responsabilidades conforme a la normatividad vigente.
Las dependencias señalaron que se mantiene vigilancia permanente ante posibles recales intermitentes y reiteraron que las acciones continuarán hasta garantizar la recuperación total del entorno costero.
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