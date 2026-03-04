Bajan el switch en Apodaca por trabajos de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad informó que este jueves 5 de marzo realizará una suspensión temporal del suministro eléctrico en la colonia Valle de San Andrés, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

La interrupción está programada de 9:00 a 16:00 horas y forma parte de trabajos de modernización y mantenimiento de infraestructura eléctrica en la zona metropolitana.

En un boletín oficial, la CFE explicó que la medida busca mejorar la calidad y continuidad del servicio en la región.

La Comisión Federal de Electricidad suspenderá provisionalmente el suministro de energía eléctrica en una colonia del municipio de Apodaca, Nuevo León, con el objetivo de modernizar la infraestructura eléctrica, a fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en la región”, detalló la empresa productiva del Estado.

La dependencia precisó que estos trabajos requieren que las líneas permanezcan desenergizadas, a fin de garantizar la seguridad del personal técnico que ejecutará las labores.

Horario y alcance de la suspensión

El corte afectará exclusivamente a la colonia Valle de San Andrés y tendrá una duración estimada de siete horas.

La CFE exhortó a las y los usuarios a tomar previsiones, especialmente en actividades que dependan del suministro eléctrico durante ese periodo.

La Comisión Federal de Electricidad agradece la cooperación y comprensión de los usuarios, reiterando que, para garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, este trabajo solamente puede realizarse con las líneas desenergizadas”, agregó la compañía.

Para reportes, dudas o aclaraciones, la empresa recordó que está disponible la línea telefónica 071.

La interrupción está programada de 9:00 a 16:00 horas.

Cómo prevenir daños durante un corte de luz

Aunque se trata de un corte programado en horario diurno, es recomendable adoptar medidas preventivas.

El mayor riesgo para los equipos electrónicos no ocurre durante el apagón, sino cuando el servicio se restablece y pueden registrarse picos de voltaje.

Se recomienda desconectar electrodomésticos de alto consumo, como microondas o lavadoras, mientras dure la suspensión. También es importante mantener teléfonos celulares cargados, contar con lámparas o linternas y planificar actividades que requieran energía eléctrica.

Estas acciones reducen el riesgo de daños en aparatos y facilitan la respuesta ante cualquier eventualidad.

Apodaca forma parte del área metropolitana de Monterrey, una de las regiones industriales más dinámicas del país. La modernización de la red eléctrica busca reforzar la confiabilidad del sistema ante el crecimiento urbano y la demanda energética.

La CFE reiteró que los trabajos forman parte de su estrategia de mantenimiento preventivo para fortalecer la infraestructura y evitar fallas mayores en el futuro.

