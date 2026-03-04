Recomiendan prohibir uso de celulares en escuelas; ésta es la razón

Para proteger la salud mental de los estudiantes y garantizar su bienestar integral, es recomendable que en México se prohíba el uso de celulares y dispositivos electrónicos durante los horarios de clases.

En el Foro Nacional Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías en la Educación y la Salud Mental, el cual, fue inaugurado por Mario Delgado, secretario de Educación Pública, se transmitió la participación en video del psicólogo social Jonathan Haidt, autor del libro La generación ansiosa.

Foro 'Más allá de las pantallas' Pavel Jurado Canseco

Su mensaje fue tajante: las escuelas deben ser espacios libres de celulares.

Argumentó que la salud mental de niños y jóvenes empezó a deteriorarse a partir del 2010 cuando los teléfonos inteligentes se volvieron omnipresentes y las plataformas de redes sociales se rediseñaron en torno a algoritmos adictivos.

“Cada escuela en México debería implementar una política pública de escuelas libres de celulares de inicio a fin de la jornada escolar, desde que el alumnado llega por la mañana hasta que se retira por la tarde.

“Estas políticas han sido muy exitosas en las escuelas de todo el mundo con el reporte de mayor convivencia, presencial, mejor, retención en clase y menos conflictos. Las escuelas deben ser espacios de conexiones humanas reales, no extensiones de plataformas de redes sociales”, sostuvo.

El experto estadunidense agregó que también a nivel nacional se debe legislar el uso de las redes sociales entre los menores de edad. “Exigiendo que las plataformas verifiquen qué usuarios tengan al menos 16 años”, dijo.

A debate, prohibición de celulares en escuelas

Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado, señaló que el foro abre el debate nacional para impulsar un marco normativo en los programas de la Nueva Escuela Mexicana, que garantice el bienestar de los alumnos, sin demonizar el uso de los celulares o de cualquier dispositivo electrónico.

Añadió que actualmente hay 79 países que ya establecieron algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las escuelas con buenos resultados.

“Así la conectividad por sí misma, no garantiza derechos digitales efectivos, ni bienestar socioemocional. Esto es muy importante entenderlo.

“El reto es al mismo tiempo, tecnológico, formativo, ético y social, implica asegurar el acceso, pero también la salud digital, la comunicación responsable y marcos normativos capaces de proteger derechos fundamentales”, expuso.

Mario Delgado agregó que se necesita una discusión amplia, que abarque desde el derecho del acceso a la conectividad, hasta el uso consciente y la apropiación efectiva de las nuevas tecnologías.

“La tecnología puede ampliar horizontes democratizar el acceso, el conocimiento y fortalecer la participación en la esfera pública digital, siempre que medie un proceso riguroso de alfabetización digital, pensamiento crítico y acompañamiento pedagógico.

“Les doy unos números, algunos pocos. De acuerdo con las cifras nacionales, más del 70% de la población de seis años o más es usuaria de internet. Y entre adolescentes, la proporción supera el 90% a escala mundial, la ONU señala que los jóvenes de 15 a 24 años constituyen el grupo más conectado del planeta”, detalló el titular de la SEP.

