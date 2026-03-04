Adolescente denuncia a su tío por abuso sexual

Un hombre de 60 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey en la colonia Moderna, tras ser señalado por el presunto abuso sexual de su sobrina de 14 años al interior de su vivienda.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:05 horas de ayer martes 3 de marzo, en el cruce de Privada Laurel y Nardo, en la colonia Moderna, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte policial, elementos municipales realizaban un recorrido de prevención cuando el C4 les notificó sobre un posible caso de abuso sexual en esa zona.

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con la madre de la adolescente, quien señaló directamente a un familiar que se encontraba frente a ella como el presunto responsable.

De acuerdo con el testimonio de la madre, ella se ausentó del domicilio por unos minutos; a su regreso, la menor le relató entre crisis que su tío irrumpió en la habitación para abrazarla por la fuerza y realizarle tocamientos inapropiados.

La menor logró zafarse y salió del cuarto para pedir ayuda. Posteriormente, se realizó el llamado a las autoridades, quienes arribaron pocos minutos después.

Tras escuchar el señalamiento de la madre y la versión preliminar de los hechos, los policías procedieron con la detención de Antonio H., quien fue asegurado en el lugar.

Matan a pareja en calles de Monterrey

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos la tarde de este sábado en el cruce de Magnolia y Pablo A. de la Garza, en la colonia Moderna, en Monterrey, generando una fuerte movilización policial en la zona.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las víctimas se encontraban trabajando en un vehículo cuando sujetos armados arribaron al sitio y abrieron fuego en repetidas ocasiones, para posteriormente darse a la fuga.

Vecinos de la zona identificaron al hombre con el apodo de “Wero Climas”, quien presuntamente sería propietario de un negocio relacionado con sistemas de climatización.

Información que circula entre los habitantes de la colonia dicen que el ataque podría estar relacionado con un posible móvil pasional

Según dichos de algunos residentes, la mujer presuntamente mantenía una relación con un individuo apodado “El Tavo”, quien estaría vinculado a un grupo delictivo conocido como la Banda de “El Gordo”, señalado por la distribución de drogas en la zona.

Sin embargo, esto no ha sido confirmada por las autoridades, que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

jcp