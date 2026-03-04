'El Güero Palma' obtiene amparo contra aislamiento en el Altiplano

Un juez federal ordenó al director del penal federal de máxima seguridad del Altiplano poner fin a la incomunicación y a los presuntos actos de tortura denunciados por Héctor Palma Salazar, conocido como “El Güero Palma”, identificado como uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

La determinación se dio luego de que el sinaloense promoviera un juicio de amparo por medio de su abogado, José Gabriel Martín Hernández Rodríguez, en el que denunció permanecer bajo aislamiento, incomunicación y presuntos tratos psicológicos degradantes dentro del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. De acuerdo con la defensa, dichas condiciones le han provocado un estado constante de estrés.

Tras analizar la demanda, el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, Alejandro Latorre Lozano, admitió a trámite el recurso y concedió la suspensión de plano para evitar que continúen los actos señalados.

En su resolución, el juzgador ordenó frenar de inmediato cualquier forma de incomunicación o práctica que pueda considerarse tortura contra el interno, además de impedir que se realicen acciones encaminadas a prolongar dichas condiciones.

Concesión de la suspensión de plano respecto de la incomunicación -así como la tortura ocasionada- y a cualquier acto tendiente a que se continúe con ella. Notifíquese personalmente y cúmplase”, establece el acuerdo judicial.

Caso de 'El Güero Palma'

El nombre de Héctor Palma Salazar volvió a aparecer en el escenario judicial en mayo de 2023, cuando un Tribunal de Apelación lo absolvió del delito de delincuencia organizada, resolución que abrió la posibilidad de que recuperara su libertad.

No obstante, antes de abandonar el penal federal, autoridades cumplimentaron una nueva orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado en agravio de nueve personas, hechos ocurridos en 1992 en el estado de Guerrero. Ese proceso penal es el que actualmente mantiene a “El Güero Palma” recluido en el penal del Altiplano.

