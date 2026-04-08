Ayúdanos a encontrar a Brandon, vende hamburguesas y lleva dos semanas desaparecido

Un joven de 24 años que trabajaba en un restaurante de venta de hamburguesas fue reportado como desaparecido en Apodaca, Nuevo León.

Tras casi dos semanas, ni sus familiares ni compañeros de trabajo han tenido noticias acerca de su paradero, por lo que solicitan a la comunidad en general darle difusión al caso para poder dar con su ubicación.

El chico responde al nombre de Brandon Alain Betancourt Solís, y fue visto por última vez el pasado 26 de marzo del presente año en la colonia Nuevo Amanecer, en el municipio ya mencionado.

La familia de Brandon compartió en redes sociales la ficha de búsqueda de su ser querido, lo que significa que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya trabaja en el caso para lograr ubicar al trabajador.

Este documento oficial muestra la fotografía de Brandon, así como una descripción de su físico, lo cual es importante tener en cuenta para poder identificar de mejor manera al joven.

Según la ficha, la persona desaparecida mide 1.60 metros, es de complexión delgada, tez blanca y tiene cabello negro, corto y liso. También refiere que sus ojos son color café claro, que tiene nariz recta y boca grande con labios medianos.

Asimismo, se revela que Brandon cuenta con varios tatuajes; por ejemplo, unos en el brazo derecho con la imagen de la serie Los Simpson, así como otros sin especificar. También se menciona que tiene una cicatriz en la ceja izquierda y lunares en el pecho.

Por último, los familiares de Brandon dijeron a las autoridades que el chico llevaba apuesto un pantalón de mezclilla y una playera gris correspondiente a su lugar de trabajo.

¿Dónde reportar datos relacionados con Brandon?

Si cuentas con información importante que pueda ayudar a las autoridades y a la familia de Brandon en su búsqueda, debes de saber que puedes comunicarla a las siguientes líneas telefónicas.

Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata: 81 20 20 44 11

Comisión Local de Búsqueda: 81 19 90 38 73.

Brandon Alain Betancourt Solís, desaparecido desde el 26 de marzo Foto: Especial

Implementan operativo para buscar a hombre desaparecido en 2025

Por Aracely Garza

Una amplia búsqueda que se extiende por tres municipios es ejecutada este miércoles para dar con el paradero de un hombre que tiene reporte de desaparición desde mayo de 2025, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del operativo desplegado en los ayuntamientos de Montemorelos, Hualahuises y Linares.

Como parte de las acciones coordinadas de búsqueda y localización, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo activo para dar con el paradero de un masculino que cuenta con reporte de desaparición desde el mes de mayo de 2025", precisó la FGJNL.

El último avistamiento de la persona se registró por dichas zonas, por lo que se han intensificado los trabajos en esa área.

En las labores participan elementos especializados e incluyen la Unidad Canina, así como el uso de tecnología de apoyo con drones acuáticos, con el objetivo de ampliar el rango de búsqueda.

Participan elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil, Guardia Nacional, Comisión Local de Búsqueda y Agentes Caninos, entre otros.

jcp