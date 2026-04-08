Asesinan a tres hombres en motel de Tlacolula, Oaxaca

Un ataque armado en el interior de un motel ubicado en San Francisco Lachigoló, distrito de Tlacolula, Oaxaca, dejó tres hombres muertos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) estableció una sólida línea de investigación e identificó a dos autores materiales.

Los trabajos de la Fiscalía de Oaxaca apuntan a que los responsables forman parte de una célula delictiva que opera en la zona donde ocurrieron los hechos, por lo que se reforzó el cerco de seguridad con apoyo del Gabinete de Seguridad.

Derivado de estos hechos, en el lugar fueron localizados los cuerpos sin vida de los tres hombres, quienes presentaban lesiones por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con el reporte, el ataque ocurrió al interior de un motel situado a la altura de la carretera Federal 190, por lo que la Fiscalía tomó conocimiento del caso y desplegó un equipo multidisciplinario encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Unidad de Alto Impacto de Valles Centrales, quienes realizan las diligencias periciales y ministeriales correspondientes.

La Fiscalía de Oaxaca informó que emplea diversas técnicas de investigación ministerial para fortalecer las indagatorias y lograr la detención de los responsables, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas.

Detienen a tres personas por homicidio de una pareja y su hija en Oaxaca

Autoridades de Oaxaca lograron la detención de tres hombres identificados como J.S.O., A.E.T. y B.O.M., por un multihomicidio registrado en el Istmo de Tehuantepec, además que las investigaciones establecieron que los imputados estarían relacionados con una red de extorsión vinculada a delitos como homicidio, extorsión, robo, entre otros.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 27 de marzo de 2026 en la comunidad de La Venta, perteneciente a Juchitán de Zaragoza, donde las víctimas —integrantes de una familia, entre quienes se encontraba una niña de seis años— se desplazaban en un vehículo particular cuando fueron atacadas con disparos de arma de fuego por sujetos armados. A consecuencia de las lesiones, las personas que viajaban en la unidad perdieron la vida.

Tras tener conocimiento de los hechos, la FGEO desplegó un operativo coordinado en el que participaron la Agencia Estatal de Investigaciones, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal SSPC Oaxaca. Como resultado, en la colonia Lorenza Santiago de Juchitán de Zaragoza, se logró la detención de los tres imputados, así como el aseguramiento de dos vehículos presuntamente vinculados con actividades delictivas.

Las investigaciones permitieron establecer indicios de que J.S.O., A.E.T. y B.O.M. podrían estar relacionados con diversos delitos, entre ellos tráfico de drogas, extorsión, portación ilegal de armas de fuego, asociación delictuosa y sicariato.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que definirá su situación jurídica conforme a derecho.

JCS